Trabzon\'da Pastane İşletmecisi, KOSGEB Desteğiyle İşletme Sayısını Üçe Çıkartarak İş İmkanı Sağladı

Trabzon'da çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 13 yıl önce pastane açan Sevgi Uzuncan, ???????Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteği ile işletme sayısını üçe çıkartarak 19'u kadın 22 kişiye iş imkanı sağladı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 55 yaşındaki Uzuncan, geçmiş yıllarda tekstil ve hediyelik eşya dükkanı gibi iş girişimlerinde bulunduktan sonra pastane açmaya karar verdi.
Ortahisar ilçesinin Erdoğdu Mahallesi'nde açtığı işletmede ilk başlarda 2 kişi ile imalat yapan Uzuncan, KOSGEB desteklerinden de faydalanarak işini büyüttü.
Ürünlerinin beğenilmesiyle şehrin çeşitli noktalarında iki iş yeri daha açan Uzuncan, Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaat ederek "Katmer Börekçim" markasının isim hakkını da aldı.
"Kadınların iş hayatında olması gerekiyor"
Sevgi Uzuncan, AA muhabirine, ayda 2,5 ton unu işleyerek, börek, poğaça, simit, baklava, kuru ve yaş pasta gibi ürünleri vatandaşla buluşturduklarını söyledi.
Ürünlerin tamamında tereyağı kullandıkları için daha çok tercih edildiğini belirten Uzuncan, "En önemli ürünümüz su böreğimiz, en çok su böreği satıyoruz. Annelerimizin yaptığı eski tarzda, Trabzon peyniri ve tereyağıyla yapıyoruz." dedi.
Kaliteli malzeme kullanmaya özen gösterdiklerini anlatan Uzuncan, kaliteden memnun kalanların kendilerini tercih ettiğini dile getirdi.
Uzuncan, kadınların iş hayatında olması gerektiğinin altını çizerek, "Hedefi belirlemek gerekiyor ama bazen hedef kendi kendine oluşuyor. Çok fazla kendimi yormadan çok çalışıyorum. Başarının en büyük öyküsü çalışmak. Düzenli, disiplinli olmadan bu iş yürümez. Kadınlara tavsiyem çalışkan olsunlar, ne olursa olsun yılmamak istikrarlı çalışmak çok önemli." dedi.
"Hep güzel şeyler diyorlar, ben daha kötü geri dönüş duymadım"
Sevgi Uzuncan'ın işletmesinde 10 yıldır çalışan 3 çocuk annesi Vesile Kazaz ise annelerinden öğrendikleri tariflerle ürünleri yaptıklarını ifade etti.
Müşterilerin memnuniyetinden mutluluk duyduklarını belirten Kazaz, "Biz de bundan mutluluk duyarak daha güzel yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Kazaz, kadınların ekonomik özgürlüğünün önemine değinerek, şunları kaydetti:
"Çalışmak güzel bir şey, niye evde otursunlar ki kadınlar? Çalışacaksın. Burada çalışarak hac parası biriktirdim, çocuklarımı evlendirdim ve bu yıl annem için tekrar hacca gitmeyi düşünüyorum, o paramızı da yatırdım. Çalışmak güzel bir şey yani istediğini yapıyorsun, istediğin özgürlük elinde oluyor, kimseye muhtaç olmuyorsun."
Son Dakika › Kültür Sanat › Trabzon'da Pastane İşletmecisi, KOSGEB Desteğiyle İşletme Sayısını Üçe Çıkartarak İş İmkanı Sağladı - Son Dakika
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