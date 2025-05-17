Trabzon'da Renkli Ot Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'da Renkli Ot Festivali Düzenlendi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen Ot Festivali'nde yöresel otlarla hazırlanmış tarifler sergilendi. Festivalde renkli kortej yürüyüşü, ot tanıtımları ve canlı yemek sunumları yapıldı. Akçaabat Belediyesi, bölgenin mutfak kültürünü tanıtmayı ve turizme katkıda bulunmayı hedefliyor.

17.05.2025 15:42
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Trabzon'da Ot Festivali renkli görüntüler oluşturdu

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen Ot Festivali'nde renkli görüntüler oluştu. Festivalde katılımcılar yöresel otlarla hazırladıkları tariflerle hünerlerini sergiledi.

Akçaabat Belediyesi ile Akçaabat Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Ot Festivali ile yöreye özgü mutfak kültürü tanıtıldı. Atatürk Parkı'nda renkli kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde bölgeye özgü otların tanıtımı ve kullanım alanlarına dair söyleşiler düzenlendi. Katılımcıların yöresel otlarla hazırladıkları tariflerle hünerlerini sergilediği festivalde Akçaabat'a özgü ot çeşitlerinin yer aldığı özel sergi de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Ünlü şeflerin yöresel ürünlerle gerçekleştireceği canlı yemek sunumları etkinliğe renk katarken, geleneksel pazarda kurulan stantlarda yerel üreticiler ürünlerini tanıtma ve satışa sunma imkanı buldu. Festivale katılan ziyaretçilere çeşitli yöresel ikramlar yapılırken, Akçaabat'ın folklorik mirasını yansıtan halk oyunları gösterileri katılımcılara görsel bir şölen sundu.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şen, yaptığı konuşmada, "Mutfak kültürü önemli. İnsanların doğada ne topladığı ne yediği mutfak kültürünü belirliyor. Trabzon mutfağında çok şey var. Günümüzden yaklaşık 2 bin 500 yıl önceye dayanıyor" dedi.

Ot festivali etkinliği ile hem yöresel değerleri yaşatmayı hem de bölge turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Akçaabat olarak festivaller şehriyiz. Uluslararası müzik ve halk oyunları, tiyatro festivalimiz ve resim çalıştayımızın ardından şimdi 'Ot Festivali'miz ile buraları renklendiriyoruz. Şehrimizde yetişen yaklaşık 100 otu ve 45'e yakın yöresel yemeği de burada tanıma ve hemşerilerimize gösterme fırsatı buluyoruz. Akçaabat olarak bölgenin sebzesini karşılayan bir kapasiteye sahibiz. Üreticilerimiz üreterek, salı günleri satışını sağlıyor. Burada da bir stant açtık. Pazarda satılan tüm ürünleri göstermek için bu festivali düzenlendik. Amacımız şehrin tanıtımına ve turizme katkı sağlamak. Akçaabat olarak kendimizi kanıtlamış bir noktadayız. Buna ilaveler yapmak hedefimizdir. Belediye olarak, kendi yetiştirdiğimiz ve çiftçimize de vermiş olduğumuz fideleri sergiliyoruz. Yöreye ait bitki ve yemekleri tanıtan stantlarımız da var. Her yemeğimiz özel. Çok duyulmamış fındık yaprağından yapılan sarmamız da var. Onu da deneyi tadına bakacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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