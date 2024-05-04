Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nde Drama Atölyesi Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nde Drama Atölyesi Düzenlendi

Trabzon\'da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi\'nde Drama Atölyesi Düzenlendi

Trabzon'da, Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi üyelerine yönelik ikinci dönem drama atölyesi düzenlendi. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı merkezde gençlere oyunculuk, senaryo yazımı ve kamera arkası eğitimi veriliyor. Atölyede çekilen kısa filmle Filistin'deki insanlık dramı dünyaya duyurulmayı amaçlanıyor.

04.05.2024 15:44
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Trabzon'da, Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi üyelerine yönelik ikinci dönem drama atölyesi düzenlendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı merkezde yaklaşık 6 ay önce oluşturulan atölyede gençlere yönelik oyunculuk, senaryo yazımı ve kamera arkası eğitimi veriliyor.

Merkezin Müdürü Esra Kılıç Alemdaroğlu, AA muhabirine, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan bir kurum olduklarını söyledi.

Alemdaroğlu, dijital çağın önemine değinerek, atölyenin ilk döneminde eğitim alan öğrencilerin kısa film çektiğini belirtti.

Kısa filmle topluma en çarpıcı mesajı vermeyi amaçladıklarını ifade eden Alemdaroğlu, "Bu mesajın da ne olabileceğini çok düşündük. Filistin'de çocuk ve annelerin katledildiği insanlık dramını dünyaya kısa filmle duyurabiliriz diye düşündük ve bu şekilde de çalışmalara başladık." dedi.

Alemdaroğlu, "Marah" adlı filmin galasını 3 Mart'ta Trabzon'da gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Çok güzel geri dönüşler aldık. Ben de bir anne olarak çocukların durumunu görerek, bu filmi önerdim. Onlar da bu filmi oynadılar. Oyunculuk öğrencilerini sınavlara hazırlamak hem de dünyaya büyük bir mesaj vermek istedik." diye konuştu.

Filmin müziğinden seslendirmesine, figüranlarından başrol oyuncusuna kadar her aşamada gençlerin yer aldığını dile getiren Alemdaroğlu, "İlgi görünce eğitimin devamı için çalışmalara başladık. Seymen Aydın hocamız da bizi kırmadı. Genel müdürlüğümüzün de olduğu Ankara'da gala yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alemdaroğlu, ikinci eğitim dönemi sonunda ise dezenformasyonu konu alan kısa film çekmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi eğitmeni ve oyuncu Seymen Aydın ise atölyeye katılan gençlere sektörle ilgili bilgi aktardıklarını söyledi.

Sinemaya ilgisi olan gençleri bulmak adına birçok okulu ziyaret ettiğini belirten Aydın, iki dönemde 120 gence eğitim verdiğini ifade etti.

Aydın, eğitimlerin sonunda Filistinli bir kadının hikayesini anlatan kısa film çektiklerini anlatarak, "Üç ay gibi bir sürede oyunculuk, temel oyunculuk, kamera önü oyunculuğu, senaryo eğitimi, film yapımına giriş eğitimi verdik. Ardından senaryoyu yazdık ve filmimizi çektik. Şimdi ise ikinci dönemin son ayındayız. Dersleri bitirdik, ortak dersler yaparak filmimizi tasarlamaya başlayacağız." dedi.

Gençlere faydalı olmayı amaçladıklarını vurgulayan Aydın, "Sinema dili çok güçlü. İlk filmimizin konusu dünyanın gözü önünde gerçekleşen bir soykırımdı. Açlıktan ölen çocuklar üzerinden tasarlamaya çalıştık. Güzel geri dönüşler aldık. Bu ay da yeni filmimizi çekmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Atölyedeki eğitimlere katılan Sevinç Sıla Akgün de kısa film projesinde yer almanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nde Drama Atölyesi Düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nde Drama Atölyesi Düzenlendi - Son Dakika
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