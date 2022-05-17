"Süleymanname" kitabının tanıtımı ve sergisinin açılışı yapıldı - Son Dakika
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"Süleymanname" kitabının tanıtımı ve sergisinin açılışı yapıldı

17.05.2022 23:22

Trabzon'da, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan "Süleymanname" kitabının tanıtımı ve sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Trabzon'da, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan "Süleymanname" kitabının tanıtımı ve sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde açılan sergi, klasik murakka üzerine alıntılama ve boyama teknikleri kullanılarak yeni bir yorumla hazırlandı.

Proje grubu yöneticisi ve minyatür sanatçısı Özcan Özcan'ın öncülüğünde kadın sanatçılarca hazırlanan ve özgün minyatürlerden oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide Özcan'ın yanı sıra Arzu Akbulut, Ayşe Nur Kapusuz, Emel Demir, Emel Sakarya, Fatoş Borbor, Fikriye Akbulut, Füsun Yılmaz, Zeynep Elçi, Hamiyet Leventoğlu, İsmet Gömeç, Nermin Özcan Özer, Neslihan Muhit ve Tülay İlkar'a ait toplam 37 eser bulunuyor.

Ortahisar ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi'nde, kitabın tanıtımı ile sergisinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, konuşmasında, Kanuni Sultan Süleyman'ın Trabzon için önemine işaret etti.

Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Günnar, "Onların bize kazandırdıklarıyla biz bugün dimdik ayaktayız. İnşallah o anlayışla birlikte Türkiye, dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi haline gelecek. Fakat her şey ekonomi değil, tabii ki her şey yol, köprü, tünel, bina, konut, para değil tabii ki. Sanat bir ülkenin vicdanı ve aynı zamanda da kalbidir." dedi.

Minyatür sanatçısı Özcan ise Kanuni Sultan Süleyman'ın doğup büyüdüğü evde bulunmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Özcan, minyatür sanatının çok zahmetli olduğunun altını çizerek "Bütün her şeyi tek tek, ince ince, nokta nokta yaparsınız. Eserlere bakarken dikkat edin en ufak bir noktasına kadar sanki iğne oyasından daha da fazlasıdır. O kadar büyük bir işçilikle ortaya çıkıyor ki 'Minyatür eserler en zor sanatlardan biri.' demeyeceğim çünkü en zor sanat." diye konuştu.

Projenin sorumlusu, yazarı ve minyatür sanatçısı Ayşe Nur Kapusuz da Süleymanname'nin bir kitap çalışması olduğunu, resimli tarih özelliğini taşıdığını anlattı.

Kapusuz, Süleymanname'nin unutulmaya yüz tutan bir eser olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Özcan hocamızın önderliğinde eseri yeniden gün yüzüne çıkarmak istedik. Sergimiz ilk olarak 2018 yılında sergilenmeye başladı. Yurt içi ve dışı olmak üzere sergimizin 7'ncisini Trabzon'da açtık. Derneğimiz kitabımızın basımını üstlendi ve bizlere destek verdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın 46 yıl tahtta kalan padişahlarımızdan biri, onun hayatını minyatürlerle yansıtmış olduk."

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Hülya Karadeniz de "Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu şehirde sergiyi beğeniye sunduk. Tüm Trabzonluları sergimizi ziyaret etmek için bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Eski bakanlardan Faruk Nafız Özak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in konuşmaların ardından "Süleymanname" kitabının tanıtımı ve sergisinin açılışı yapıldı.

Sergi 31 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Süleymanname kitabının tanıtımı ve sergisinin açılışı yapıldı
Süleymanname kitabının tanıtımı ve sergisinin açılışı yapıldı
Süleymanname kitabının tanıtımı ve sergisinin açılışı yapıldı
Süleymanname kitabının tanıtımı ve sergisinin açılışı yapıldı

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Süleymanname' kitabının tanıtımı ve sergisinin açılışı yapıldı - Son Dakika


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