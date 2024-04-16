Trabzon'da "Turizm Haftası" kutlama etkinlikleri
Bu yıl 48.si düzenlenen kutlama etkinlileri kortej yürüyüşüyle start aldı
TRABZON - Trabzon'da bu yıl 48.si düzenlenen "Turizm Haftası" kutlama etkinlikleri start aldı. 15-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen etkinlik çerçevesinde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde Uzun Sokak'tan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet parkı güzergahına kadar kortej yürüyüşü yapıldı.
Kortej yürüyüşüne, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, turizm sektör temsilcileri, öğrenciler katıldı. Etkinlik dolayısıyla açıklamada bulunan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Turizm mevsimini başlatıyoruz. 15 Eylül okulların açılmasına kadar bir süremiz var. Bizler de bu süreyi Trabzon için en iyi şekilde değerlendirme gayreti içerisindeyiz. Hayırlı uğurlu olsun. Önemli olan Trabzon'a turizm pastasından daha fazla pay ayırabilmektir" dedi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, "Trabzon'un gelişen trendi turizm. Bu nedenle şehrin ekonomisini doğrudan ilgilendiren bu alanda hem yerel yönetim hem de mülki idaremizin riyasetinde bütün paydaşlar olarak bu sezonu ve gelecek sezona dair tedbirleri alarak şehrimizin ekonomisine doğrudan katkı sağladığına inandığımız bu alanda ciddi çalışmalar yapmak istiyoruz. Gelen misafirlerimizi güzel karşılayalım, güzel uğurlayalım, şehrimiz kazansın. Çok ciddi turizm destinasyonlarımız var. Bu değerleri şehrin ekonomisine güzel bir şekilde kazandıralım istiyoruz" diye konuştu.
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