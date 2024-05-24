Trabzon'da Yönetmen Öğretmen Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'da Yönetmen Öğretmen Festivali Sona Erdi

Trabzon\'da Yönetmen Öğretmen Festivali Sona Erdi

Trabzon'da düzenlenen Yönetmen Öğretmen Festivali, 17 Mayıs'ta başlayıp sona erdi. Festival kapsamında eğitim alan öğretmenlerin yönettiği 12 oyun sahnelendi ve binlerce kişi tarafından izlendi. Festivalde yapılan değerlendirme sonucunda çeşitli ödüller verildi ve katılan okulların müdürleri, derece alan okullar, yönetmen öğretmenler ve jüri üyelerine hediyeler takdim edildi.

24.05.2024 14:17
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Trabzon'da 17 Mayıs'ta başlayan "Yönetmen Öğretmen Festivali" sona erdi.

Festivalde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Trabzon Üniversitesi ve Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) arasında imzalanan protokol kapsamında eğitim alan öğretmenlerin yönettiği 12 oyun sahnelendi.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin rol aldığı oyunlar, TDT Haluk Ongan Sahnesi'nde 4 bin 116 kişi tarafından izlendi.

Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Eski Çarıklar" adlı kapanış oyununun ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, festivalin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Uygun, sanat okuryazarlığının önemine işaret ederek, "Biz burada sanat okuryazarı gençlerin yetişmesini, onların arasından da tiyatro sanatçısı yetiştirmeyi istiyoruz. Bu festivalin öğrencilerimizin pek çok yönünün gelişmesine vesile olacağına inanıyorum." dedi.

Festivalde, Trabzon Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nuri Nalbantoğlu ile TDT sanatçılarından oluşan jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu iyi oyun, özgün metin, yönetmen, dekor, müzik, afiş tasarımı, erkek oyuncu, yardımcı erkek oyuncu, kadın oyuncu, yardımcı kadın oyuncu, jüri özel ödülü ve tiyatro teşvik ödülleri verildi.

Milli Eğitim Müdürü Uygun, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş ve TDT Müdürü Ahmet Uzuner tarafından festivale katılan okulların müdürleri, derece alan okullar, yönetmen öğretmenler ve jüri üyelerine çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Yönetmen Öğretmen Festivali Sona Erdi - Son Dakika

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