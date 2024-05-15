Trabzon'da Yönetmen Öğretmen Tiyatro Festivali düzenlenecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'da Yönetmen Öğretmen Tiyatro Festivali düzenlenecek

Trabzon\'da Yönetmen Öğretmen Tiyatro Festivali düzenlenecek

Trabzon'da tiyatro eğitimi alan öğretmenlerin yönettiği oyunlar, 'Yönetmen Öğretmen Tiyatro Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak. Festivalde en iyi oyun, yönetmen, oyuncu ve diğer kategorilerde ödüller verilecek. Festivalin amacı, öğrenciler arasında sanat okuryazarlığını artırmak ve gençleri tiyatroya teşvik etmektir.

15.05.2024 12:22
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Trabzon'da tiyatro eğitimi alan öğretmenlerin yönettiği oyunlar, "Yönetmen Öğretmen Tiyatro Festivali"nde sanatseverlerle buluşacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Trabzon Üniversitesi ve Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) arasında imzalanan protokol kapsamında "Yönetmen Öğretmen Projesi"ne katılan farklı branşlardaki 40 öğretmene, Trabzon Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Nalbantoğlu bir ay eğitim verdi.

Eğitimin sonunda 12 öğretmenin yönetmenliğinde, 11 okuldan yaklaşık 130 öğrencinin rol aldığı 12 tiyatro oyunu hazırlandı.

Provaları yaklaşık 7 ay süren oyunlar, 17-24 Mayıs'ta "Yönetmen Öğretmen Tiyatro Festivali"nde TDT Haluk Ongan Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Festivalde TDT sanatçıları ve Trabzon Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan jürinin yapacağı değerlendirmeyle en iyi oyun, özgün metin, yönetmen, dekor, müzik, afiş tasarımı, erkek oyuncu, yardımcı erkek oyuncu, kadın oyuncu, yardımcı kadın oyuncu, jüri özel ödülü ve tiyatro teşvik ödülleri verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, AA muhabirine, geçen yıl başlayan projenin bu yıl da festivalle devam edeceğini söyledi.

Öğretmen yönetmenlerin bilgi ve birikimlerini öğrencileriyle sahneye yansıttığını belirten Uygun, öğrenciler arasında sanat okuryazarlığını artıracaklarını ifade etti.

Uygun, gençlerin kendilerini hangi alanda yetenekli ve yetkin görüyorlarsa orada bir çalışmanın içinde bulunabilmelerini ve daha çok sosyalleşmelerini istediklerini dile getirdi.

Dereceye giren oyun Kültür Yolu Festivali'nde sahnelenecek

Etkinliği geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini ve müzik festivali de düzenlemeyi planladıklarını anlatan Uygun, şöyle devam etti:

"Gelecekte çok güçlü sanatçıların buralardan çıkacağını düşünüyoruz. Ama en temel hedefimiz bütün toplumun sanat okuryazarı olması, sanatla karşılaştığında bunun ne anlama geldiğini, sanatın sanatçının değeri konusunda farkındalığın gelişmesi. Jüri tarafından seçilecek oyunumuzu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca haziranda Trabzon'da düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerin beğenisine sunmak istiyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle planlama içerisindeyiz."

"Tiyatroya hevesli gençleri bölümümüze davet etmiş oluyoruz"

Dr. Öğr. Üyesi Nalbantoğlu da temel amaçlarının hem Trabzon'daki okullarda oyun sayısını artırmak hem de daha nitelikli oyunları sahnelemek olduğunu vurgulayarak, "Projenin yan amacı da lise öğrencilerine Trabzon Üniversitesinde açılan sahne sanatları bölümünü duyurmak. Oyunculuk eğitimi veren bir bölüm. Bu sayede tiyatroya hevesli gençleri bölümümüze davet etmiş oluyoruz." dedi.

Öğretmenlerin festivale katılmanın verdiği motivasyonla çalıştıklarına işaret eden Nalbantoğlu, "Öğretmenler, tiyatronun öneminin farkındalar. Öğrencilerini TDT oyunlarına ve festivallere götürüyorlar. Trabzon, tiyatroya ilgi anlamında bence çok şanslı bir il diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Eski Çarıklar" oyununun yönetmenlerinden Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Osman Ömerefendioğlu ise 12 kişilik ekip ve 3 yönetmen öğretmenle hazırlandıklarını kaydederek, "Güzel bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Öğrencilerle ortaya güzel bir eser çıkarttık. Umarım izleyiciler de aynı kanıya varır." diye konuştu.

Oyunda rol alan 10. sınıf öğrencisi Ela Kurt, tiyatronun gönüllülük isteyen bir iş olduğuna dikkati çekerek, festivale tiyatroseverleri davet etti.

Kaynak: AA

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