Trabzon Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika
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Trabzon Kültür Yolu Festivali Başladı

Trabzon Kültür Yolu Festivali Başladı
06.06.2026 14:30
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği festival, tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen "Trabzon Kültür Yolu Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde organize edilen programda, kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırmayı, şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturarak kentleri bir dünya markası haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yazgı, bu yıl festivalin 4'üncüsünün düzenlendiğini belirterek, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez onurlandırdığı bu kadim topraklar festivalimize bambaşka bir ruh ve derinlik katıyor." dedi.

Trabzon'un sadece tarihiyle değil, yaşayan kültürel mirasıyla da ön plana çıkan müstesna bir kent olduğunu ifade eden Yazgı, Sürmene bıçakçılığından hasır örücülüğüne, kazaziyeden kemençe yapımına, yayla göçlerinden meşhur horonuna kadar bu zengin hafızanın 9 gün boyunca yeniden hayat bulacağının altını çizdi.

Yazgı, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı'nda yamaç güvenliği ve kaya ıslahı çalışmalarına titizlikle devam edildiğini vurgulayarak, "Eşsiz duvar resimlerinin restorasyonunu ileri teknoloji, dijital belgeleme yöntemleriyle yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl restorasyonunu tamamlayarak hizmete açtığımız Trabzon Kostaki Konağı bu çalışmalarımızın en güzel örneklerinden biri. İçkale ve Koskarlı mağaraları kazılarıyla Trabzon'un köklü zenginliklerini gün yüzüne çıkarıyoruz." diye konuştu.

Trabzon'un yöresel lezzetlerinin tanıtımının da festivalde gerçekleştirileceğini dile getiren Yazgı, "Festivalimizin en büyük yeniliklerinden olan gastronomi rotası kapsamında şef Erşan Yılmaz ve uzman kurulumuzun titizliğiyle belirlenen 51 lezzet noktası ziyaretçilerimizle buluşacak ve engin Trabzon gastronomisini tatma imkanı oluşacak." dedi.

Yazgı, 14 noktada 57 başlık altında yüzlerce etkinlik gerçekleştirilerek Trabzon'un tüm değerlerini dünyaya ilan edeceklerini kaydetti.

Yazgı ve beraberindekiler, daha sonra Güzel Sanatlar Galerisinde Albayrak Grubunca 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinden ilham alınarak hazırlanan "Hane" isimli İslam sanatları eserlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

Trabzon Müzesi'ndeki "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisini de ziyaret eden Yazgı, aynı mekanda yer alan, bıçakçılık, sepet örücülüğü, bakırcılık, yorganlama, kazaziye ve telkari gibi yöresel el sanatlarının tanıtıldığı "Yaşayan Miras: Trabzon Sergisi" hakkında yetkililerden ve sanatkarlardan bilgi aldı.

Programa, Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelek, Büyükşehir Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve davetliler katıldı.

Öte yandan Akçaabat ilçesinde festival etkinlikleri kapsamında "Çocuk Köyü" kuruldu.

Sanatçı Bengü, festival etkinlikleri çerçevesinde bu akşam düzenlenecek konserde sevenleriyle bir araya gelecek.

Festival, 14 Haziran'a kadar çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika

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