Trabzon Maçka\'daki Vazelon Manastırı sonbahar renkleriyle fotoğrafçıları cezbediyor

Trabzon Maçka'daki Vazelon Manastırı sonbahar renkleriyle fotoğrafçıları cezbediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Maçka ilçesindeki Vazelon Manastırı, çevresindeki ağaçların sonbahar renklerine bürünmesiyle farklı görünüme kavuştu. Kiremitli Mahallesi yakınlarındaki manastır, doğal güzellikleri keşfetmek isteyenlere rota sunarken fotoğraf tutkunlarının kadrajına yansıyor.
Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Vazelon Manastırı ve çevresi, sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünüyor.
Kiremitli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yer alan tarihi manastır, çevresindeki ağaçların sonbahar renklerine bürünmesiyle farklı görünüme kavuştu.
Doğayla iç içe konumuyla dikkati çeken manastır, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenlere alternatif gezi rotası sunuyor.
Sonbaharın renklerine bürünen tarihi manastır ve çevresindeki doğal güzellikler de fotoğraf tutkunlarının kadrajına yansıyor.
Tarihi yapıyla sonbahar renklerinin bir araya geldiği manzara, bölgenin doğal ve kültürel zenginliğini adeta gözler önüne seriyor.
Kaynak: AA
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