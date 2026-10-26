Trabzon Maçka'daki Vazelon Manastırı sonbahar renkleriyle fotoğrafçıları cezbediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon Maçka'daki Vazelon Manastırı sonbahar renkleriyle fotoğrafçıları cezbediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Maçka\'daki Vazelon Manastırı sonbahar renkleriyle fotoğrafçıları cezbediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Vazelon Manastırı, çevresindeki ağaçların sonbahar renklerine bürünmesiyle farklı görünüme kavuştu. Kiremitli Mahallesi yakınlarındaki manastır, doğal güzellikleri keşfetmek isteyenlere rota sunarken fotoğraf tutkunlarının kadrajına yansıyor.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Vazelon Manastırı ve çevresi, sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünüyor.

Kiremitli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yer alan tarihi manastır, çevresindeki ağaçların sonbahar renklerine bürünmesiyle farklı görünüme kavuştu.

Doğayla iç içe konumuyla dikkati çeken manastır, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenlere alternatif gezi rotası sunuyor.

Sonbaharın renklerine bürünen tarihi manastır ve çevresindeki doğal güzellikler de fotoğraf tutkunlarının kadrajına yansıyor.

Tarihi yapıyla sonbahar renklerinin bir araya geldiği manzara, bölgenin doğal ve kültürel zenginliğini adeta gözler önüne seriyor.

Kaynak: AA
Kültür SanatTrabzonTurizmSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü 12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü Gözlerini kapatamıyor Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor
Arda Güler’den Mourinho’ya olay müdahale Yere düşüyordu Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu
10:44
NBA’de korkunç sakatlık Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
NBA'de korkunç sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
10:28
Bolu Belediyesi’ne operasyon Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı
Bolu Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
09:44
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı
Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
07:52
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 10:51:52. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon Maçka'daki Vazelon Manastırı sonbahar renkleriyle fotoğrafçıları cezbediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei