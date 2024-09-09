79 Yaşındaki Usta Ahşap Oyma Geleneğini Yaşatıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

79 Yaşındaki Usta Ahşap Oyma Geleneğini Yaşatıyor

79 Yaşındaki Usta Ahşap Oyma Geleneğini Yaşatıyor

Trabzonlu 79 yaşındaki ahşap oyma ustası Yaşar Ercin, geleneksel motifleri ilmek ilmek camilerin kapı, minber, mihrap ve vaaz kürsülerine işliyor. Ercin, yaklaşık 41 yıldır bu mesleği sürdürerek camilere özgün ve el işçiliğiyle yapılmış ürünler sunuyor.

09.09.2024 12:48
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Trabzonlu 79 yaşındaki ahşap oyma ustası Yaşar Ercin, geleneksel motifleri ilmek ilmek camilerin kapı, minber, mihrap ve vaaz kürsülerine işliyor.

Akçaabat ilçesinde yaşayan Ercin, ilkokul yıllarında baba mesleği ahşap oymacılığa merak sardı. Ağabeyi ve babasından zanaatın inceliklerini öğrenen Ercin, bu sayede mesleğe ilk adımını atmış oldu.

Babasının 1983'te vefatının ardından ağabeyi ve kardeşiyle işlerin başına geçen Ercin, kendisini camilerin ahşap oymaları konusunda geliştirdi.

Yaklaşık 41 yıldır geleneksel motifleri camilerin kapı, minber, mihrap ve vaaz kürsülerine ilmek ilmek işleyen Ercin, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.

"Babadan gelen bir zanaat, böyle de devam ediyoruz"

Zanaatı ve kişiliğiyle çevresinden takdir toplayan ve Trabzon'da "yılın ahisi" seçilen Ercin, AA muhabirine, babasının ve ağabeyinin eskiden marangozluk yaptığını, kendisinin de zanaatı onlardan öğrendiğini söyledi.

Baba mesleğini o günden itibaren sürdürdüğünü dile getiren Ercin, "Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yaş 79 oldu. Babadan gelen bir zanaat, böyle de devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ercin, meslekte geliştirecek eleman bulmakta zorlandıklarına işaret ederek, kendisinin bu işi hobi olarak gördüğü için yapmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Maddi olarak işten beklentisinin olmadığını belirten Ercin, "Benim maddi yönden bu işi yapmaya şu anda ihtiyacım yok ama tezgahlar rahmetli babamın yıllardan beri elini sürdüğü, kendisinin yaptığı tezgahlar. Biz kardeş olarak da birbirimize çok bağlıyız. Büyüğümüze de saygımız çoktur, küçüğümüzü de severiz. Böyle yetiştik, böyle gidiyoruz." diye konuştu.

"Bir caminin içerisine ne lazımsa onları tamamlıyoruz"

Ercin, yaptıkları işlere Osmanlı ve geleneksel motifleri işlediklerini anlatarak, "Zanaatımızı seviyoruz. Zorlukları ne kadar olursa olsun baba mesleğimizi severek yapıyoruz." dedi.

Tamamen ahşapta el işçiliğine yönelik çalıştıklarını ifade eden Ercin, yaptıkları motifleri yaklaşık 1 ayda ilmek ilmek işleyerek gün yüzüne çıkardıklarını kaydetti.

Ercin, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da minber, mihrap, kürsü gibi bir caminin içerisine ne lazımsa onları yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Buradan iki defa Hollanda'ya mihrap, minber yaparak gönderdik. Yurt içinde de Trabzon ve ilçelerinin yanı sıra Bayburt, Kelkit, Köse, Erzincan, Giresun, Dereli'ye de ürünler yaptık. Maun ağacından kapılarımız, mihraplarımız var. Yıllardır camilere yönelik bu işi yapıyoruz."

Yılın ahisi seçilmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Ercin, "Tek bir kalfamız var. O da 47-48 senedir bizimle. Her zaman işin yapıcı tarafındayız." dedi.

Kaynak: AA

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