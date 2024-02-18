Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Festivali\'nde 20 bin kişiye hamsi ikram edildi

Trabzon'u Manisa'ya getirdiler
Manisa Hamsi Festivali'nde 20 bin kişiye hamsi ikram edildi
MANİSA - Manisa'da Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen 5. Hamsi Festivali'nde yaklaşık 20 bin kişiye 3,5 ton hamsi dağıtıldı.
Manisa'da Trabzonlular Derneği tarafından 5. Hamsi Festivali düzenlendi. Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki etkinlik alanında düzenlenen festivalde hamsiler sabah saatlerinde pişirilmeye başlandı. Özel olarak kurulan alanda usta ellerce pişirilen yaklaşık 3,5 ton hamsi ekmek arası olarak 20 bin kişiye ikram edildi. Öte yandan festivali ziyaret eden vatandaşlar başta Trabzon olmak üzere Karadeniz yöresine ait farklı mutfak lezzetlerini tatma ve tanıma imkanı buldu.
Karadeniz kültürünü diğer iller ve bölgelerle paylaşmak amacıyla böyle bir festivali düzenlediklerini söyleyen Trabzonlular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Barış Kaya, "Bugün yaklaşık 20 bin kişiye hamsi dağıtmayı düşünüyoruz. Biz Ege'de yaşayan Trabzonlular olarak bu organizasyonu her yıl yapmaya çalışıyoruz. Biz Ege'nin hamsisiyiz. Buralara yerleşip buralarda çalışıyoruz. Kültürümüzü Egelilerle, bölge illerle paylaşmak için böyle organizasyonlar yapıyoruz. Bizim için hamsi kültürümüzün vazgeçilmezi. Balıklar bir yana hamsi bir yana. Biz hamsiyi balık değil farklı bir sembolümüz olarak görüyoruz. Ülkemizin her bir bölgesi ayrı bir güzellik. Biz Karadenizliler de bu mozaiğin bir parçasıyız. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın diyoruz" diye konuştu.
"Trabzon'u Manisa'ya getirdik"
Festival hakkında konuşan Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Mahmut Alioğlu, "Bu sene Hamsi Festivalimizin 5'incisini düzenliyoruz. Yaklaşık 20 bin kişiye hamsi ikramımız olacak. Biz Trabzon'u Manisa'ya getirdik. Hamsilerimizle, yöresel ürünlerimizle beraber kültürümüzü, horonumuzu Manisa'da yaşayacağız. Burada Manisalılarla beraber el ele kardeşçe horon çekeceğiz, halay çekeceğiz. Gün boyunca konserlerimiz olacak. Akşamüzeri de Davut Güloğlu konserimiz olacak. 3,5 ton civarı hamsiyi 20 bin vatandaşımıza ikram edeceğiz. Hamsi dağıtımına başladık. Biz hamsiyi sabah kahvaltısında da tüketiyoruz. Burada da insanlara alıştırdık. Sabah saatlerinde vatandaşlar buraya toplanmaya başladı. Bizim gibi aynı Karadenizli oldular" dedi.
Festivalde hamsi ziyafeti çeken Trabzonlular Derneği yönetimi ve vatandaşlar birlikte horon tepti.
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