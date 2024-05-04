Kayseri'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik polisine doğum günü sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kayseri'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik polisine doğum günü sürprizi

Kayseri\'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik polisine doğum günü sürprizi

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen trafik eğitiminde trafik polisleri öğrencilere bilgiler aktardı. Eğitim sırasında trafik polisine sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi.

04.05.2024 11:23  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında bir okula eğitim vermeye gelen trafik polisine doğum günü sürprizi yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı hizmet veren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi işbirliğiyle merkezde eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Trafikte uyulması gereken kurullar, emniyet kemeri ve trafik ışıklarının önemi gibi bilgilerin aktarıldığı eğitim, amirlikte görevli trafik polisleri Neslihan Acar ve Uğur Sağ tarafından verildi.

Bu sırada merkezdeki öğretmenler, Acar'a sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, "Kahraman Türk Polisi" yazılı pankart önünde pasta kesen Acar, "Bu olayı organize eden herkese çok teşekkür ederim. Kendimi çok değerli hissettim. Tüm emniyet teşkilatının Trafik Haftası'nı kutluyorum." dedi.

Konuşmanın ardından pasta ikramında bulunan Acar, çocuklarla ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Trafik Haftası, Doğum Günü, Kayseri, trafik, Trafik, Eğitim, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik polisine doğum günü sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:39 İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısını azalttı İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısını azalttı
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
02:21 Ata tecavüz eden PKK’lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş İşte gün yüzüne çıkan detaylar Ata tecavüz eden PKK'lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş! İşte gün yüzüne çıkan detaylar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
11:11 Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 12:53:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik polisine doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement