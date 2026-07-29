Tralleis Antik Kenti'nde 2 Bin Yıllık Mozaik Bulundu - Son Dakika
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Tralleis Antik Kenti'nde 2 Bin Yıllık Mozaik Bulundu

Tralleis Antik Kenti\'nde 2 Bin Yıllık Mozaik Bulundu
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Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde, Roma dönemine ait 2 bin yıllık mozaikli salon keşfedildi.

Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında, Roma İmparatorluğu dönemine tarihlenen yaklaşık 2 bin yıllık taban mozaiğine sahip bir salon ortaya çıkarıldı.

Efeler ilçesinde 2 bin yıllık geçmişe sahip antik kentteki kazılar, Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında yürütülüyor.

Kent merkezine 2 kilometre mesafedeki antik kentteki kazılar, hamam-gymnasiumda (çok amaçlı eğitim kompleksi) devam ediyor.

Prof. Dr. Çekilmez, AA muhabirine, çalışmaların, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Geleceğe Miras" projesi kapsamında sürdüğünü, kazılarda, bir süre önce dönemin "olimpik" havuzlarından biri olarak değerlendirilen yüzme havuzunu gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.

Çalışmalarda "hamam-gymnasium" kompleksinin günlük yaşamına ilişkin buluntulara ulaştıklarını belirten Çekilmez, bunun dışında Bizans dönemine ait eserlere rastladıklarını ifade etti.

Eğitim ve bilim merkezi

Murat Çekilmez, kompleksin önemli bir eğitim merkezi olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada küçük yaştan itibaren çocuklar eğitim alıyorlar. Aynı zamanda buranın bir bilim alanı da olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yapının içerisinde okulla ilgili mekanlar da var. Onun dışında beden eğitimine çok önem veriliyor. Burada gördüğümüz gymnasium birçok bilim adamını yetiştirdi. Bunların içerisinde doktorlar, mühendisler gibi farklı meslek gruplarına ait kişiler de olduğunu biliyoruz. Özellikle Tralleis Antik Kenti, antik çağda yazarlar yetiştiren, bilim adamları yetiştiren bir alan ve bu alanı şu anda kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıyoruz. Bu yılki çalışmalarımızda hamam-gymnasium kompleksinin kuzey mekanında kazı çalışmalarını yapmaya başladık. Burada yaptığımız kazılarda mozaikli bir salon bulduk ve salonun içerisinde özellikle Poseidon ile ilgili, onun kutsal hayvanı olan bir hippokampos ile ilgili bir mozaiğe rastladık. Bu da bize Roma İmparatorluğu döneminde bu salonun aktif olarak kullanıldığını gösterdi."

"Çok iyi korunmuş bir mozaik"

Kendilerini heyecanlandıran bir çalışmaya imza attıklarını vurgulayan Çekilmez, bulunan alanın eğitim merkezi olarak kullanıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mozaikli alanı ilk defa kazdığımızda aslında üzerinde Bizans döneminde bir atölye olduğunu bulmuştuk. Atölye olarak düşünüyorduk ancak daha sonra yaptığımız kazılarda yapının tabanında bir mozaik olduğunu gördük. Tabii bu bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü Tralleis Antik Kenti'nde hamam-gymnasium kompleksinin içerisinde çok iyi korunmuş bir mozaik, hem bilimsel açıdan hem de o dönemin günlük yaşamını, mitolojisini anlatması açısından çok önemli."

Prof. Dr. Çekilmez, yaklaşık 2 bin yıllık mozaiklerin bir bölümünün bozulmadan bu döneme kadar ulaştığını belirterek, alanı yakın zamanda ziyaretçiye açmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Aydın, Roma, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tralleis Antik Kenti'nde 2 Bin Yıllık Mozaik Bulundu - Son Dakika

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