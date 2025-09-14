Tropikal Kelebek Bahçesi'ne Yazda 272 Bin Ziyaretçi

Konya'nın en çok ilgi gören mekanlarından Tropikal Kelebek Bahçesi'ni yaz döneminde 272 bin 491 kişi ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1600 metrekarelik kelebek uçuş alanına sahip bahçe, kentin turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.

Bahçe, 98 türe ait bitki ile 60 tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor.

Müzede kral yılan, dev salyangoz ve papağan gibi canlılar da yer alıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, açıklamasında, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek, "Konya'ya gelen misafirlerin Mevlana Müzesi'nden sonra en çok ziyaret ettiği yer olan bahçemiz, bu yaz döneminde de en gözde mekanlardan biri olmayı sürdürerek 272 bin misafirimizi ağırladı. Misafirlerimiz, kelebeklerin kozadan pupa haline geçişine ve kelebeğe dönüşümüne şahitlik etme fırsatı yakalıyorlar." ifadelerini kullandı.