Troya Pavyonu Malta Bienali'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Troya Pavyonu Malta Bienali'nde

03.03.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Troya Pavyonu sergisi, 2. Malta Bienali'nde 11 Mart-29 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.

Çanakkale Bienali tarafından hayata geçirilen "Troya Pavyonu" sergisi, 11 Mart-29 Mayıs'ta düzenlenecek 2. Malta Bienali'nde yer alacak.

Bienal düzenleme komitesinden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Deniz Erbaş'ın üstlendiği sergi, sanatçıların Çanakkale'de ürettiği çalışmaları bir araya getirerek Troya'yı tarihsel bir miras olmanın ötesinde, Akdeniz'in güncel sanatsal ve düşünsel üretimleri için canlı bir referans alanı olarak konumlandırıyor.

David Blandy, Georgios Katsagelos, Jakob Gautel, Katrin Korfmann & Jens Pfeifer, Pınar Yolaçan ve Seyhan Boztepe'nin yapıtları, Troya'nın çok katmanlı kültürel ve simgesel dünyasına dair çağdaş bir okuma sunuyor.

Troya Pavyonu, Dr. Gökhan Gündoğdu Müzesi ve Kurukahveci Mehmet Efendi'nin desteğiyle, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Troya Kazıları işbirliğinde hayata geçirildi.

Serginin proje danışmanlığını ise Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan üstleniyor.

Troya Pavyonu 2. Malta Bienali'nde 11-13 Mart'ta ön gösterimin ardından 14 Mart'ta ziyarete açılacak ve 29 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi, Malta'daki açılışının ardından, farklı sanatçıların da eklendiği genişletilmiş bir kurguyla Adana'da Dr. Gökhan Gündoğdu Müzesi'nde yeniden izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Malta, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Troya Pavyonu Malta Bienali'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu
İbrahim Kalın’ın kitabı, zirveye oturdu İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu
Güney Kıbrıs’taki üsleri ABD’ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı Güney Kıbrıs'taki üsleri ABD'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var

17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
15:31
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 18:02:35. #7.12#
SON DAKİKA: Troya Pavyonu Malta Bienali'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.