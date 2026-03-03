Troya Pavyonu Malta Bienali'nde

Çanakkale Bienali tarafından hayata geçirilen "Troya Pavyonu" sergisi, 11 Mart-29 Mayıs'ta düzenlenecek 2. Malta Bienali'nde yer alacak.

Bienal düzenleme komitesinden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Deniz Erbaş'ın üstlendiği sergi, sanatçıların Çanakkale'de ürettiği çalışmaları bir araya getirerek Troya'yı tarihsel bir miras olmanın ötesinde, Akdeniz'in güncel sanatsal ve düşünsel üretimleri için canlı bir referans alanı olarak konumlandırıyor.

David Blandy, Georgios Katsagelos, Jakob Gautel, Katrin Korfmann & Jens Pfeifer, Pınar Yolaçan ve Seyhan Boztepe'nin yapıtları, Troya'nın çok katmanlı kültürel ve simgesel dünyasına dair çağdaş bir okuma sunuyor.

Troya Pavyonu, Dr. Gökhan Gündoğdu Müzesi ve Kurukahveci Mehmet Efendi'nin desteğiyle, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Troya Kazıları işbirliğinde hayata geçirildi.

Serginin proje danışmanlığını ise Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan üstleniyor.

Troya Pavyonu 2. Malta Bienali'nde 11-13 Mart'ta ön gösterimin ardından 14 Mart'ta ziyarete açılacak ve 29 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi, Malta'daki açılışının ardından, farklı sanatçıların da eklendiği genişletilmiş bir kurguyla Adana'da Dr. Gökhan Gündoğdu Müzesi'nde yeniden izleyiciyle buluşacak.