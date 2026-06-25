TRT Sinema Tırı Zonguldak'ta Çocuklarla Buluştu - Son Dakika
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TRT Sinema Tırı Zonguldak'ta Çocuklarla Buluştu

TRT Sinema Tırı Zonguldak\'ta Çocuklarla Buluştu
25.06.2026 14:05
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TRT Sinema Tırı, Zonguldak'ta çocuklara film izletip boyama atölyesi düzenledi.

Zonguldak'ta sahil bandına konuşlandırılan TRT Sinema Tırı çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Sinema izleyen çocuklar ardından etkinlik atölyesinde boyama yaptı.

Çocukların beyaz perde ile buluşmasının amaçlandığı proje çerçevesinde Bartın ziyareti sonrası Zonguldak'a gelen TRT Sinema Tırı, sahil bandında konuşlandırıldı. 80 kişilik koltuklarda TRT'ye ait yapımların filmlerini izleyen çocuklar, eğlenceli vakitler yaşadı.

Sinema filmi sonrası atölye etkinliğinde bir araya gelen çocuklar boyama çalışması yaptı. Tırın Zonguldak'ın ardından Ankara'ya hareket etmesi bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat TRT Sinema Tırı Zonguldak'ta Çocuklarla Buluştu - Son Dakika

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