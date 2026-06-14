TÜKD 20. Yıl Sergisi Antalya'da Açıldı - Son Dakika
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TÜKD 20. Yıl Sergisi Antalya'da Açıldı

TÜKD 20. Yıl Sergisi Antalya\'da Açıldı
14.06.2026 10:31
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TÜKD Konyaaltı Şubesi, 20. kuruluş yıldönümünde 'Keçe Pano' sergisini sanatseverlere sundu.

Antalya'da, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Konyaaltı Şubesi'nin 20. kuruluş yıldönümü dolayısıyla "Keçe Pano" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Antalya Tenis İhtisas Spor Kulübü (ATİK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜKD Konyaaltı Şube Başkanı Alev Küner, derneğin 20 yıllık çalışmalarını ve kadınların eğitim mücadelesine sunduğu katkıları söyledi.

Derneğin bugüne kadar yüzlerce genç kızın eğitim hayatına destek verdiğini belirten Küner, kadınların toplumun her alanında daha güçlü ve görünür olması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

El Sanatları Öğretmeni Aygün Öncül de doğal yün kullanılarak hazırlanan eserlerde iğneleme, ıslak keçe, renklendirme, şekillendirme gibi tekniklerin uygulandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Küner tarafından sergiye katkı sunan katılımcılara teşekkür belgesi ve çiçek verildi.

Açılışa, çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat TÜKD 20. Yıl Sergisi Antalya'da Açıldı - Son Dakika

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