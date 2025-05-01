Tunca Nehri\'nde Restorasyon Süreci

Osmanlı padişahlarının saraydan kayıkla geldikleri, Tunca Nehri kenarındaki Evliya Kasımpaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde geçen yıl başlatılan çalışmalar kapsamında 5,5 asırlık caminin toprak altında kalan yapıları ve yürüyüş yollarında kazı çalışmaları gerçekleştirildi.

Kentin önemli tarihi yapılarından olan camide restorasyon çalışmaları kapsamında hazire alanı ve çevre düzenlemesi yapılacak, yürüyüş yolu gün yüzüne çıkartılıp ihya edilecek.

Cami rıhtımının yapılmasıyla tarihte olduğu gibi Edirne Sarayı ve cami arasındaki kayık seferleri yeniden canlandırılacak ve yapı eski ihtişamına kavuşacak.

Vali Sezer incelemede bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, camide incelemede bulundu.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan restorasyon süreci hakkında bilgi alan Vali Sezer, cami ve çevresinde titiz bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Osmanlı dönemindeki gibi camiye kayıklarla ulaşımın sağlanacağını anlatan Sezer, "Çalışmalar kapsamında yürüyüş yolu ihya edilecek ve eski güzelliğine kavuşacak. Caminin rıhtımı restore edilecek. Saraydan buraya kadar gidip gelinebilecek. Eski usuldeki gibi kayıklar gezecek, burada gondollar gezecek." ifadelerini kullandı.

Sezer, kayık seferlerinin sağlanması amacıyla nehirde gerekli çalışmaların yapılması için de talimat verdi.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de eşlik etti.

Evliya Kasımpaşa Camisi

Kirişhane semtinde 2. Murad ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapan "Evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478'de inşa ettirilen kare planlı tek minare ve kubbeye sahip avlulu cami, taşkından kenti korumak için çekilen setle Tunca Nehri arasında kaldı.

Nehir taşkınlarında çok kez su baskınına uğrayan yapı zamanla harap oldu, 1950 yılında ibadete ve ziyarete kapatıldı.

Yıllar içerisinde çeşitli projelerle gündeme gelen caminin, bölgede kanal çalışmalarıyla su baskını sorununun kalktığı görülerek, restorasyon çalışmaları başlatıldı.