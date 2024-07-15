Tunceli'de doğa harikası krater gölüne ziyaretçi akını - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tunceli'de doğa harikası krater gölüne ziyaretçi akını

Tunceli'de, onlarca kişinin katılımıyla 3 bin rakımlı krater gölüne gezi düzenlendi. Zorlu bir yolculuğun ardından zirve yapan katılımcılar, göl manzarasına hayran kaldı.

15.07.2024 23:08
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Tunceli'de doğa harikası krater gölüne ziyaretçi akını

Tunceli'de, onlarca kişinin katılımıyla 3 bin rakımlı krater gölüne gezi

TUNCELİ - Tunceli'de, onlarca kişinin katılımıyla 3 bin rakımda bulunan doğa harikası krater gölüne gezi düzenlendi. Zorlu bir yolculuğun ardından zirve yapan katılımcılar, göl manzarasına hayran kaldı.

Tunceli Dağcılık Kulübü tarafından Pülümür ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Buyer Ana Gölü'ne doğa gezisi düzenlendi. Tunceli'nin yanı sıra yurt içi ve yurtdışından yaklaşık 70 kişinin katıldığı gezi kapsamında minibüslerle Pülümür ilçesine bağlı Sarıgül Köyü'ne kadar gidildi. Buradan yaklaşık 3 saat süren zorlu bir parkuru kat eden katılımcılar zirve yaptı. Zirvede, mola vererek dinlenen ve yöre insanları tarafından kutsal kabul edilen mekanda mumlar yakan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Geziye ilk kez katıldığını dile getiren Arzu Can, "Güzel bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Turla geldik, mumlarımızı yaktık, lokmalarımızı dağıttık" dedi.

3 bin metrede bulunan efsanesi ve tarihiyle Pülümür ilçesinin istisna yerlerinden birinde olmaktan mutlu olduğunu belirten Daimi Doğan, "Krater gölü olması ayrı bir zenginlik. Buraya gelirken güç bir yoldan geliyoruz. Buranın aynı zamanda inanç mekanı olması sebebiyle Pülümürlü hayırseverlerin, Pülümür Belediyesi'nin yolla ilgili bir takım düzenlemeler yapmasını istiyoruz. Rehberler eşliğinde güzel bir yolculuk yaptık. Hem gezmek hem de inancına, kültürüne sahip çıkmak isteyenler buyursunlar buraya gelsinler" diye konuştu.

İsviçre'den gelen ve geziye katılan Elif Kılıç, "Son 3-4 senedir turlara katılıyorum. Çok memnun kalıyorum. Bugün Buyer Ana Gölü'ne geldik. Muhteşem bir yer. Turla çok güzel bir uyum içinde geldik. Herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Her sene gelmeye çalıştığını belirten Müslüm Çiçek "Ortalama 3 saat yol yürüyoruz. Ama buraya gelince o yorgunluk bitiyor. Güzel bir huzur buluyorsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan geldiğini aktaran Erkan Ulucan ise "3 Saat zorlu bir parkurdan sonra cennet gibi bir yere geldim. Buraya geldiğimde tüm yorgunluğum gitti. O kadar güzel bir yer ki doğa harikası. İnancımıza göre de kutsal bir yer. Çok güzel, herkesi buraya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'de doğa harikası krater gölüne ziyaretçi akını - Son Dakika

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