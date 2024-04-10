Tunceli\'de Munzur Dağları\'nda açan mavi kardelenler ve süsenler doğaya renk kattı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ilkbaharın gelişiyle Munzur Dağları'nda açan mavi kardelenler ve süsenler doğaya renk kattı.
Çetin geçen kış mevsiminin ardından 1500 rakımlı Ovacık'ta havaların ısınmasıyla karlar erimeye başladı.
Küçükbaş hayvanların da meralara çıkarıldığı ilçede, ormanlık ve dağlık alanlar baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi.
İlçedeki Munzur Dağları'nın eteklerinde açan mavi kardelenler ve süsenler de görüntüleriyle güzel görüntüler oluşturdu.
Karlı dağların zirveleriyle bütünleşen çiçekler, doğaseverlerin de dikkatini çekiyor.
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İzmir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ekonomik kriz nedeniyle kent yoksulu sayısının arttığını belirterek, komşuların aç yatmamasını istediklerini söyledi. Mutlu, yeni dönemde emekli lokali, mahalle kreşleri ve kentsel dönüşüm gibi projeleri hayata geçireceklerini açıkladı.
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Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 81 ilde kurulan iftar sofralarında emeği geçenler için teşekkür mesajı yayınladı. Yıldız, mesajında, vakıf geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını belirtti ve Bursa, Bilecik, Sakarya ve Yalova'da kurulan iftar sofralarında 39 bin vatandaşın bir araya geldiğini söyledi. Ayrıca, teşekkürlerini ileten Yıldız, katılımlarıyla sofraları yalnız bırakmayan yetkililere, personellere, vakıflara ve hayırseverlere minnettar olduklarını ifade etti.
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