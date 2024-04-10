Tunceli\'de Munzur Dağları\'nda açan mavi kardelenler ve süsenler doğaya renk kattı

Kosova'daki Mlike Camisi, ülkenin en eski camisi olarak biliniyor

Kosova'nın güneyindeki Dragaş Belediyesine bağlı Mlike köyünde bulunan Mlike Camisi, 735 yıl önce inşa edilmiş ve ülkenin en eski camisi olarak kabul ediliyor. Cami, 1289'da inşa edilmiş olup daha sonra 1822'de yeniden yapılmıştır. Halep Müftülüğünden alınan bir belgeye göre cami, Suriye'nin Halep kentinden gelen bir aile tarafından yaptırılmıştır. Cami, geçmiş yüzyıllarda birçok kez onarıma uğramış ve bugün Kosova kurumları tarafından koruma altına alınmıştır. Mlike Camisi, Kosova ve Balkanlar'ın en eski camilerinden biri olarak bilinmektedir.