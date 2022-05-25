Tunceli'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Tunceli'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

25.05.2022 13:52
Tunceli'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

Tunceli'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında bölgeye özgü yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Tunceli'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında bölgeye özgü yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan hafta çerçevesinde, Tunceli Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda program düzenlendi.

Vali Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, Tunceli'nin doğal güzellikleriyle öne çıktığını söyledi.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında kentte etkinlik düzenlediklerini ifade eden Özkan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın organizesinde ilimizde yöresel yemeklerimizi sergileme şansı bulduk. Tunceli sadece tabiatıyla değil yöresel yemekleri ve yöresel ürünleriyle de coğrafyasında özellik arz eden, özel olan illerimizden birisi. İnşallah bu ve benzeri etkinliklerimiz sürekli olarak devam edecek." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu da Türk mutfağının Anadolu'nun zengin ürünleriyle dünyanın sayılı mutfakları arasında olduğunu dile getirdi.

Ulaşoğlu, amaçlarının Türk mutfağındaki yemeklere dikkati çekmek olduğunu belirterek, "Sağlıklı, güzel ve lezzetli yemekleri hatırlatmak ve tattırmak için bu haftayı kutluyoruz. Tunceli mutfağı konusunda daha önce yapmış olduğumuz bir çalışma vardı. İnşallah bu etkinlikle çalışmamız daha da aydınlığa kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Özkan ve beraberindekiler, tanıtımı yapılan yöreye özgü yemeklerin yer aldığı stantlarını gezerek aşçılardan ürünlerin yapılışı hakkında bilgi aldı.

Etkinlikte katılımcılar, kentin yöresel lezzetlerinden dövme çorbası, zerfeti kat kat, düğün çorbası, gaut, haşıl, babuko, kömbe, gulik çorbası, şir, bişi, dut tatlısı, mantar ve pekmez helvasının tadına baktı.

Programa, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Tunceli, Turizm, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'de 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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