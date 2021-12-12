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Tunceli'nin köylerinde zorlu kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Tunceli'nin köylerinde zorlu kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor

12.12.2021 14:48
Tunceli'nin köylerinde zorlu kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor

Tunceli'nin Nazımiye, Ovacık ve Pülümür ilçesindeki dağ köylerinde etkili olan kar ve soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

Tunceli'nin Nazımiye, Ovacık ve Pülümür ilçesindeki dağ köylerinde etkili olan kar ve soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

Sarp dağların arasına kurulu kentte, bir süre önce etkisini gösteren kar nedeniyle bazı ilçeler ve yüksek rakımlı dağlar beyaza büründü.

Kışın en sert geçtiği yerlerden Nazımiye ilçesine 56 kilometre uzaklıktaki 3 bin rakımlı Sarıyayla köyünde dereler buz tuttu.

Yılın büyük bölümünde meraların karlar altında kaldığı Sülbüs Dağı eteğindeki köyde besiciler, zor şartlara rağmen küçükbaş hayvanların bakımını yapıyor.

Günün ilk ışıklarıyla ahırlara giden besiciler, yazın biriktirdikleri ot, saman ve yoncalarla hayvanları besliyor, su ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bölgede kar nedeniyle yiyecek bulamayan yaban keçileri de zaman zaman köy yakınlarına kadar iniyor.

Köy sakinlerinden Tuncay Sarıgül, AA muhabirine, uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra köyüne yerleşme kararı aldığını söyledi.

Kışın köyde metrelerce kar yağdığını anlatan Sarıgül, "Beslediğimiz hayvanlar genellikle 6 ay boyunca içerde kalıyor. Köy yaşamı şehirlere göre çok farklı. Biz burada tüm zorluklara rağmen doğallığı yaşıyoruz. Buraya ne kadar çok kar yağarsa o yıl doğamız o kadar güzel oluyor." dedi.

Toros Dağları, Tunceli, Pülümür, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'nin köylerinde zorlu kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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