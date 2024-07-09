Tunceli Ovacık'taki Deveçukuru Yaylası'ndaki Göl ve Menderesler Hayvancılığa Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tunceli Ovacık'taki Deveçukuru Yaylası'ndaki Göl ve Menderesler Hayvancılığa Katkı Sağlıyor

Tunceli Ovacık\'taki Deveçukuru Yaylası\'ndaki Göl ve Menderesler Hayvancılığa Katkı Sağlıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Deveçukuru Yaylası'ndaki el değmemiş göl ve menderesler, hayvancılığa büyük katkı sağlıyor. Munzur ve Mercan dağları arasında yer alan ilçede tarım ve hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır. İlçede bulunan buzul göller, şelaleler, kanyonlar ve yaylalar her mevsim farklı manzaralar sunmaktadır. Deveçukuru Yaylası ise yaklaşık 3 bin metrede yer almakta olup doğa tutkunlarının ilgisini çeken göl ve mendereslere sahiptir. Yaylada hayvancılık yapılan su kaynakları çevresinde gerçekleştirilmekte ve bu da doğa severlerin gezi rotasında yer almaktadır. Yayla, dronla çekilen görüntülerle de görsel olarak paylaşılmıştır.

09.07.2024 13:03
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Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Deveçukuru Yaylası'nda bulunan göl ve menderesler, hayvancılığa katkı sağlıyor.

Doğal güzellikleriyle dikkati çeken Munzur ve Mercan dağları arasındaki ilçede, tarım ve hayvancılık yaygın yapılıyor.

Dört mevsim farklı manzaralar sunan ilçede, çok sayıda buzul göl, şelale, kanyon ve yayla bulunuyor.

İlçede yaklaşık 3 bin metrede yer alan Deveçukuru Yaylası da el değmemiş göl ve menderesleriyle ilgi çekiyor.

Yaylada hayvancılığa adeta hayat veren göl ve menderesler, doğa tutkunlarının da gezi rotasında bulunuyor.

Sürülerin su kaynakları çevresinde otlatıldığı yayla, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Tunceli Ovacık'taki Deveçukuru Yaylası'ndaki Göl ve Menderesler Hayvancılığa Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli Ovacık'taki Deveçukuru Yaylası'ndaki Göl ve Menderesler Hayvancılığa Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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