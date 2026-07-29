Turgutlu'da Lavanta Bahçesi Fotoğrafçıları Ağırlıyor - Son Dakika
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Turgutlu'da Lavanta Bahçesi Fotoğrafçıları Ağırlıyor

Turgutlu\'da Lavanta Bahçesi Fotoğrafçıları Ağırlıyor
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Turgutlu'daki lavanta bahçesi, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor, hasadın keyfi çıkıyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Mehmet ve Güler Sönmez çiftine ait lavanta bahçesi, fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

Güney Mahallesi'nde kiraza alternatif ürün olarak 2018 yılında 1 dönümlük arazide dikilen 130 kök lavantada hasat başladı.

Kuraklığa dayanıklılığıyla öne çıkan lavantada hasadın ağustos ayının ortasına kadar devam ettiği, hasat edilen ürünün ise yağ üretimi ve kurutma başta olmak üzere farklı alanlarda değerlendirildiği öğrenildi.

Hasat döneminde mor renge bürünen lavanta tarlası, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oluyor.

İzmir Görsel Kültür ve Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Beyhan Özdemir, her yıl hasat döneminde fotoğrafçı arkadaşlarıyla birlikte lavanta bahçesini ziyaret ettiklerini söyledi.

Son 5 yıldır düzenli olarak bölgeye geldiklerini belirten Özdemir, "Hem fotoğraf çekiyoruz hem de lavantaların büyüme, hasat ve kurutma süreçlerini yakından takip ediyoruz. Lavantaların eşsiz kokusu eşliğinde keyifli bir fotoğraf etkinliği gerçekleştiriyoruz." dedi.

Turgutlu Fotoğraf Topluluğu üyesi Süleyman Savaş ise her yıl topluluk olarak lavanta bahçesine geldiklerini ifade ederek, "Burada özellikle gün batımında çok güzel kareler yakalıyoruz. Her gelişimizde keyifli vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Arazi sahibi Mehmet Sönmez de lavanta üretimine eşi Güler Sönmez'in lavantaya olan ilgisi sayesinde başladıklarını aktardı.

Arazilerinin lavanta yetiştiriciliğine uygun olduğunu öğrendikten sonra Isparta'dan fide temin ettiklerini belirten Sönmez, şunları kaydetti:

"Özellikle son 5 yıldır çok sayıda ziyaretçi ve fotoğraf sanatçısını ağırlıyoruz. Fotoğraf toplulukları geleneksel olarak bahçemizde etkinlik düzenliyor. Lavanta susuz tarıma uygun bir bitki olduğu için ekolojik sisteme de katkı sağlıyor. Arı ve kelebek gibi birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Gördüğümüz ilgiden memnunuz."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Turgutlu, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Turgutlu'da Lavanta Bahçesi Fotoğrafçıları Ağırlıyor - Son Dakika

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