Mahallelere sosyal dokunuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahallelere sosyal dokunuş

Mahallelere sosyal dokunuş
07.05.2026 12:42  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, İstasyonaltı Mahallesi'nde tandır evi ve Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi'nde kadınlara özel bölüm yapımı üzerine bilgi verdi. Her mahalleye eşit hizmet sunma vurgusu yapıldı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, İstasyonaltı Mahallesi'nde tandır evi, Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi'nde ise kadınlara özel bölüm yapım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Her mahallemize eşit hizmet götürmeye devam ediyoruz" dedi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını mahallelerde sürdürmeye devam ediyor. İstasyonaltı Mahallesi'nde tandır evi yapım çalışmaları yürütülürken, Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi'ne ise kadınların taziyelerini daha rahat gerçekleştirebileceği kadın bölümü kazandırılıyor.

Turgutlu Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik sosyal belediyecilik çalışmalarını kent genelinde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İstasyonaltı Mahallesi'nde yapımı devam eden tandır evi ile mahalle kültürünün yaşatılması ve vatandaşların temiz, düzenli bir ortamda ekmek yapabilmesi hedefleniyor.

Öte yandan Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi'nde yapımı süren kadın bölümüyle kadınların taziyelerini daha rahat ve uygun şartlarda gerçekleştirebilmesi amaçlanıyor. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda hayata geçirilen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, "Her mahallemizin ihtiyacını dikkatle takip ediyor, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstasyonaltı Mahallemizde yapımını sürdürdüğümüz tandır evi hem mahalle kültürünü yaşatacak hem de hemşehrilerimizin rahat ve temiz bir ortamda ekmeklerini yapabilecekleri bir alan olacak. Mustafa Kemal Mahallemizdeki taziye evimize kazandırdığımız kadın bölümüyle de kadınların daha rahat ve uygun bir ortamda taziyelerini gerçekleştirmelerini amaçlıyoruz. Turgutlu'muzun her noktasına eşit hizmet götürmek için ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mahallelere sosyal dokunuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

13:45
Sezonu kapattı Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray’a şok
Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
13:20
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:53:37. #7.13#
SON DAKİKA: Mahallelere sosyal dokunuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.