Kültür Sanat

Turistik Tatvan treni Elazığ'da

ELAZIĞ - İkinci kez Ankara'dan Tatvan'a bin 262 kilometrelik bir güzergah için yola çıkan turistik Tatvan treni, gidiş yönündeki ilk ve tek durağı Elazığ'a ulaştı.

Bölge turizminin gelişmesi ve vatandaşların kültürel ve tarihi değerleri daha yakından görmelerine imkan sağlayan turistik Tatvan treni, gidiş yönündeki ilk ve tek durağı Elazığ'a ulaştı. Elazığ Garında mola veren trende bulunan akademisyen, gazeteci ve öğrenciler, il protokolü tarafından çiçeklerle karşılandı. Daha sonra 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi'ne geçen seyahat severler ve kültür turizm tutkunları, burada müzeler ve tarihi yapılar başta olmak üzere bir çok mekanı gezme fırsatı buldu. 4 saatlik molanın ardından turistik trenin, Tatvan'a varmak için hareket edeceği bildirildi.

Ziyaretçileri karşılayan ve Elazığ ili hakkında bilgilendirmelerde bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Elazığ ile ilgili olarak şu an itibariyle alanda çalışmalara devam ediyoruz. Görevim gereği bu bölgelerde çok fazla bulunmuş birisi olarak 4 bin yılı aşkın bir kadim kültüre sahip olan aynı zamanda Harput kültürünün Türkiye'de en önemli geleneksel kültür taşıyıcı kodlarımızın yer aldığı merkezlerden birisi. Dolayısıyla apayrı bir öneme haiz. Elazığ barajlar bölgesi, Yukarı Fırat Havzası'nın en kadim, tarihi şehirlerinden birisidir. Bu anlamıyla Gakkoşlar diyarı diye geçiyor. Vatanperver, son derece kadirşinas, misafirperver insanlarının bulunduğu bir bölge" dedi.

"Seyehat zevkli geçiyor"

Misafirleri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Elazığ Belediye Başkanı Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ise "Bu güzel şehrimiz, kadim kültüre sahip 4 bin yıllık geçmişi olan Harput'ta sizleri ağırlamaktan memnun oluyoruz. Başkanımız çok daha güzel yaşanabilir bir kent yapma gayreti içerisinde. İnsanımıza dokunmak, bir şehrin imarı kadar insanın ihyası da önemlidir diyerek, insanımıza, gençliğimize ve kadınımıza yapmış olduğu yatırımlarla da halkla iç içe bir politika, bir birliktelik ve beraberlik yapmaktayız" diye konuştu.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ise "Bizler hem Elazığ'ın hem Bitlis'in tarihi ve doğal güzelliklerini anlatmak üzere Anadolu Basın Federasyonu olarak bir organizasyona katkı verdik. Tren vasıtasıyla yapmış olduğumuz bu seyahat çok zevkli geçiyor. Bitlis ve Elazığ tren seferleri inşallah bölgeye katkı verecektir" şeklinde konuştu.

Turistik tren ile yolculuk yapan öğrencilerden Alihan Çelen, "İlk deneyimleyen bizmişiz, bunun gururunu yaşıyoruz. Elazığ'ı da çok güzel bulduk. Burası doğunun güzelliklerinden biri. Her yeri ayı güzellik, ayrı bir tarih. Bunları görmek bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Yolculuk eden öğrencilerden Elifnur Demirci ise "Trenimiz çok güzeldi, konforluydu. Güzel bir yolculuk geçirdik. Daha yolumuz var. Burada bir mola verdik. Tarihi yerleri, müzeleri gezdik" diye konuştu.