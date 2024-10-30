Türk Amerikan Orkestrası New York'ta Konser Verdi

Kültür Sanat

NEW ABD'de yaşayan iki Türk kadın tarafından kurulan Türk Amerikan Orkestrası (TAO), ilk konserini New York'ta verdi.

TAO'dan yapılan açıklamaya göre, Ülkü Rowe ve Nisan Ak tarafından New York'ta kurulan orkestranın ilk konseri, 26 Ekim'de New York Peter Norton Symphony Space'de gerçekleştirildi.

Nisan Ak'ın şefliğini üstlendiği orkestra, tamamı Türk müzisyenlere ait eserlerden oluşan zengin repertuvarını New Yorkluların beğenisine sundu.

Konserde, sevilen Türkçe popüler müzik eserlerinin senfonik versiyonları, Hababam Sınıfı'ndan Aşk-ı Memnu'ya dizi ve film müzikleri, fasıl müzikleri, Osmanlı klasikleri gibi çeşitli türde eserler icra edildi.

"Türk müziğini dünya sahnesine en yüksek standartlarda taşımak" mottosunu benimseyen TAO'nun konseri, Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine bestelenen "Parla" marşı ile tamamlandı.

TAO, Amerika'da müzik eğitimi almak isteyen Türk öğrencileri destekleyecek

Rowe ve Ak'ın liderliği altında kurulan TAO, konserler ve eğitim programları yoluyla farklı kültürler arasında karşılıklı anlayışı ve saygıyı teşvik eden canlı bir kültür elçisi olmayı hedefliyor.

TAO, Amerika'nın farklı bölgelerinde yaşayan 50'den fazla profesyonel Türk ve Amerikalı müzisyeni bünyesinde barındırıyor.

Orkestranın müzisyenleri, klasik Batı müziğinden Türk halk müziğine, klasik Türk müziğinden çağdaş eserlere uzanan geniş bir yelpazede performans sergilemeye hazırlanıyor.

Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulan TAO'nun gelirlerinin bir kısmı, Amerika'da müzik eğitimi almak isteyen Türk öğrencileri desteklemek amacıyla kullanılmak üzere ayrılıyor. Böylelikle, genç yeteneklerin eğitimlerine katkıda bulunularak, onların müzik kariyerlerinde ilerlemelerine destek olmak amaçlanıyor.