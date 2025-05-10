Türk Dil Bayramı\'nda Konser Coşkusu

Karaman'da, 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunca konser düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla, 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesinin 748. yıl dönümü, törenlerle kutlanıyor.

Kutlamaların ikinci gününde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunca konser verildi.

Lütfü Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki programda, topluluk solistlerinden Ezgi Eyüboğlu, Mehmet Kılınç ve İrem Sağer, "Kadınım", "Olmaz Böyle Şey", "Mor Menekşe" gibi birçok şarkı seslendirdi.

Dinleyiciler, alkışlarla ritim tutarak şarkılara eşlik etti.

Programa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Genel Meclis Başkanı Tamer Yıldızbaş, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.