Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Bundan sonra unvan yerine ünvan; çiğ börek yerine çi börek; kümeden düşmek yerine ise küme düşmek diyeceğiz.
12. baskı Türkçe Sözlük, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip. Sözlükte 45 bin 372 örnek cümle bulunuyor, sözlük metni ise 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük'ün 12. baskısını yayınladı! Değişen birçok kelime var - Son Dakika