Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük'ün 12. baskısını yayınladı! Değişen birçok kelime var - Son Dakika
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Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük'ün 12. baskısını yayınladı! Değişen birçok kelime var

20.07.2023 10:50

Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük'ün 12. baskısıyla birlikte birçok sözcüğün yazımında değişiklik yaptı. Sözlükte toplamda 132 bin 334 söz bulunurken, 45 bin 372 örnek cümle yer alıyor.

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Bundan sonra unvan yerine ünvan; çiğ börek yerine çi börek; kümeden düşmek yerine ise küme düşmek diyeceğiz.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

  • Marmara Ereğlisi (eski)/ Marmaraereğlisi (güncel)
  • Yakan top (eski)/ yakantop (güncel)
  • Kümeden düşmek (eski)/ küme düşmek (yeni)
  • Kayyum (eski)/ kayyım (güncel)
  • Yeşilsoğan (eski)/ Yeşil soğan (güncel)
  • Hasıraltı (eski)/ hasır altı (güncel)
  • Akça armudu (eski)/ akçaarmut (güncel)
  • Sultan efendi (eski)/ Sultanefendi (güncel)
  • Akzambak (eski)/ ak zambak (güncel)
  • Yeşilbiber (eski)/ yeşil biber (güncel)
  • Boy bos (eski)/ boy pos (güncel)
  • Pilili (eski)/ Pileli (güncel)
  • Yürük (eski)/ Yörük (güncel)
  • Unvan (eski)/ Ünvan (güncel)
  • Doğubeyazıt (Eski)/ Doğubayazıt (güncel)
  • Yeşilzeytin (eski)/ yeşil zeytin (güncel)
  • Horon vurmak (eski)/ Horon tepmek (güncel)
  • Çiğ börek (eski)/ çi börek (güncel)

1 MİLYONDAN FAZLA KELİME VAR

12. baskı Türkçe Sözlük, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip. Sözlükte 45 bin 372 örnek cümle bulunuyor, sözlük metni ise 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor.

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Son Dakika Kültür Sanat Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük'ün 12. baskısını yayınladı! Değişen birçok kelime var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük'ün 12. baskısını yayınladı! Değişen birçok kelime var - Son Dakika
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