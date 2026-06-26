Türk Dizilerine Destek Artırıldı - Son Dakika
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Türk Dizilerine Destek Artırıldı

Türk Dizilerine Destek Artırıldı
26.06.2026 10:27
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Türk dizilerine yönelik destek sistemi güçlendirilerek uluslararası başarı ve tanıtım artırılacak.

Türkiye'nin kültürel değerlerini, turizm potansiyelini ve Türkçeyi uluslararası izleyicilerle buluşturan dizilere yönelik destek sistemi güçlendirildi.

Dünyanın 170 ülkesinde yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaşan Türk dizileri, Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayan en güçlü kültürel ihracat alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin kültürel değerlerini, turizm potansiyelini ve Türkçeyi uluslararası izleyicilerle buluşturan dizilere yönelik destek sistemi güçlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle uluslararası başarı elde eden yapımların daha etkin desteklenmesi ve Türk dizilerinin küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin turizm destinasyonlarından gastronomisine, kültürel mirasından doğal güzelliklerine, yaşam kültüründen tarihi birikimine kadar pek çok değeri dünya ile buluşturan Türk dizileri, aynı zamanda Türkçenin uluslararası alandaki görünürlüğüne ve yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen çalışmalarla, Türk dizilerinin oluşturduğu bu küresel etki alanının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yönetmelikte yapılan değişikliklerle, Türkiye'nin kültürel değerlerinin, turizm potansiyelinin ve Türkçenin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayan yapımların desteklenmesi ve Türk dizilerinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

Dizi film desteklerinde sektörün önünü açacak düzenlemeler

Dizi film desteğine ilişkin başvuru ve yararlanma şartları sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellendi.

Yapılan değişikliklerle destek sisteminin daha etkin işlemesi, uluslararası başarı elde eden yapımların daha kapsamlı biçimde desteklenmesi ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan içeriklerin küresel ölçekte daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor.

Birden fazla projeye destek imkanı

Yeni düzenlemeyle, dizi film desteği kapsamında aynı yıl içerisinde birden fazla proje için destek alınabilmesinin önü açıldı. Böylece uluslararası pazarlarda başarı gösteren yapım şirketlerinin farklı projeleriyle destek sisteminden yararlanabilmesi mümkün hale geldi.

Bölüm bazlı destek modeline geçildi

Destek sistemi daha etkin ve esnek bir yapıya kavuşturularak bölüm bazlı hale getirildi. Dizilerin yurt dışında en az bir sezon yayımlanmış olması şartı kaldırılırken, en az üç kıtada ve 10 ülkede yayımlanmış olma kriteri korunarak uluslararası başarı odağı güçlendirildi.

Hak sahiplerine doğrudan destek

Yeni düzenleme kapsamında destekler, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan yerli dizi film bölümlerinin yurt dışındaki umuma iletim hakkını elinde bulunduran hak sahiplerine verilecek.

Güncellik kriteri getirildi

Destek başvurusuna konu edilen her bir bölümün ilk gösteriminin, başvuru tarihinden önceki en fazla üç yıl içerisinde Türkiye'de kablo, uydu veya karasal ortamda yayın yapan bir televizyon kanalında gerçekleştirilmiş olması gerekecek.

Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan yapımlar önceliklendirilecek

Başvurular, kamu, sektör ve akademi temsilcilerinden oluşan Komisyon tarafından değerlendirilecek.

Değerlendirme sürecinde; Türkiye'nin ve milli kültürün tanıtımına katkısı, Türkçenin yaygınlaşmasına etkisi, İhraç edilen ülke sayısı ve hedeflenen turizm pazarlarıyla uyumu, Televizyon yayınlarında elde edilen reyting performansı ile dijital mecralardaki izlenme ve erişim verileri esas alınacak.

Başvuru süreçleri daha esnek ve daha etkin hale getirildi

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte başvuruların, Bakanlık tarafından belirlenen süre içerisinde gerekli belgelerin sunulması esasına göre yapılabilmesine imkan sağlandı.

Böylece dijital başvuru sistemleriyle uyum artırılırken uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve süreçlerin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Kamu kaynaklarının etkin kullanımını güçlendiren düzenleme

Yapılan değişiklikle, destek tutarı iade edilen veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yasal takibe konu edilen projelerin yeniden destek başvurusuna konu edilemeyeceği açık hükme bağlandı.

Söz konusu düzenleme, destek alan kişi veya şirketlerin tüm projelerine yönelik bir kısıtlama getirmiyor; yalnızca destek tutarı iade edilen veya yasal takibe konu edilen aynı proje bakımından uygulanıyor.

Böylece kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve destek sistemindeki mali disiplinin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Amaç: Türkiye'nin küresel görünürlüğünü güçlendirmek

Türk dizileri, ulaştıkları geniş izleyici kitlesiyle Türkiye'nin kültürel tanıtımında, oluşturucu endüstriler alanındaki uluslararası başarısında ve ülke markasının güçlendirilmesinde önemli rol üstlenmeye devam ediyor.

Hayata geçirilen yeni düzenlemelerle birlikte, Türkiye'nin kültürel değerlerini, turizm potansiyelini ve Türkçeyi dünya ile buluşturan yapımların desteklenmesi, dizi ihracatındaki başarının sürdürülebilir hale getirilmesi ve Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne sağlanan katkının artırılması hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Televizyon, Ekonomi, Kültür, Medya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türk Dizilerine Destek Artırıldı - Son Dakika

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