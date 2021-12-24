"Türk fısıldayıcısı" olarak bilinen Bayburt güvercini için tanıtım atağı - Son Dakika

Türkiye'deki en değerli kuş türleri arasında gösterilen ve "Türk fısıldayıcısı" olarak bilinen Bayburt güvercini, kentin tanıtımına katkı sunacak.

Türkiye'deki 4 ötücü güvercin türü arasında yer alan Bayburt güvercini, başının üzerindeki tüylerin yapısından dolayı yörede "çift kukul" olarak anılıyor.

Adını aldığı kentte yüzyıllardır meraklıları tarafından beslenen Bayburt güvercini, kendine has ötüşü nedeniyle dünya kuş literatüründe "Türk fısıldayıcısı" adıyla yer alıyor.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AA muhabirine, Bayburt güvercinine yurt içinin yanı sıra Arap dünyası ve Avrupa'daki kuşseverlerden özel ilgi olduğunu söyledi.

Kuşun, Bayburt'a has, endemik bir tür olduğunu belirten Epcim, "Bayburt'ta yetişen ve Bayburtlular tarafından kentin kadim kültürünü yansıtan mahallelerde, damlarda yetiştirilen bir kuş türü." dedi.

Epcim, Bayburt güvercininin kendine özgü rengi ve ötüşüyle diğer güvercinlerden ayrıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayburt güvercini yetiştiricileri, sesine duydukları hayranlık ve saygıdan dolayı bu türü tercih etmekte. Bayburt güvercini özel, kendine has sesinin yanında eşine duyduğu sevgi, saygıyı yansıtan kurlarıyla da anılmaktadır. Ayrıca etnografik bir unsurdur. Çünkü burada gördüğünüz gibi dam evler oluşturulmuş, Bayburt kültüründe buralara insanlar gelir, hafta sonları birbirleriyle buluşma ve sohbet ortamı oluştururlar. Bu ortamdan da irfani sohbetler ortaya çıkar. Güzellikler, arkadaşlıklar, dostluklar ortaya çıkar."

Bayburt güvercininin tanıtımına yönelik çalışmalarla bu kuş türünün daha fazla tanınması ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını vurgulayan Epcim, bu kapsamda bazı tanıtım çalışmaları yaptıklarını, TRT Genel Müdürlüğünden bir ekibin kente gelerek belgesel çalışmalarına başladığını aktardı.

Vali Epcim, Bayburt güvercinini bir turizm değeri olarak önemsediklerini dile getirerek, "Çok yakında yapacağımız Kent Müzesinde Bayburt güvercinine özel yer ayıracağız. Ayrıca geçen sene Avrupa'da yılın müzesi ödülüne layık görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesiyle de bu güvercini tanıtıcı birtakım çalışmalar yaptık. Oraya gelen misafirler, Bayburt güvercinini izleme imkanı buluyor. Bundan da çok mutluyuz." diye konuştu.

Bu türü yaşatmak için proje yürüteceklerini, tanıtımına katkı sağlayacaklarını ifade eden Epcim, üretenleri destekleyeceklerini, yaygınlaşması için ellerinden gelen desteği göstereceklerini kaydetti.

Epcim, Bayburt'ta 500 civarında yetiştirici olduğunu da belirterek, kendilerine teşekkür etti.

Çocukluk yıllarından itibaren kuş besleyen Mustafa Kayalı da Bayburt güvercininin 1800'lü yılların sonundan bugüne kentte sesi için yetiştirildiğini söyledi.

Güvercinin tanıtımına yönelik çalışmalarından ötürü Vali Epcim'e teşekkür eden Kayalı, "Araplar burada gelip dinliyor ve satın alıyorlar. Ama asıl bunu yetiştirenler Bayburtlular. Ben sabah buraya geldiğim zaman kuş ötünce terapi gibi. Bu ses güzelliği çok önemli." ifadesini kullandı.