Türk-Japon Düğünü Bolu'da Kutlandı - Son Dakika
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Türk-Japon Düğünü Bolu'da Kutlandı

Türk-Japon Düğünü Bolu\'da Kutlandı
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Bolu'da Japon gelin Rion Uchi ve aşçı Sefa Çiftçi, Türk gelenekleriyle düğün yaptı.

Bolu'da aşçı Sefa Çiftçi ile evlenen Japon Rion Uchi'ye Türk geleneklerine göre düğün yapıldı.

Japonya'da aşçı olarak çalışan Sefa Çiftçi, Expo Dünya Fuarı'nda tanıştığı Rion Uchi ile bir süre arkadaşlık ettikten sonra evlenmeye karar verdi. Yaklaşık bir yıl süren ilişkilerinin ardından ilk düğünlerini Japonya'da gerçekleştiren çift, daha sonra aileleri ve yakınlarının katılımıyla Bolu'da da düğün yaptı.

Yukarısoku Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen törende Türk ve Japon kültürleri bir araya geldi. Türk örf ve adetlerine göre gerçekleştirilen düğünde Japon gelin Rion Uchi, yöresel müzikler eşliğinde halay çekerek davetlilere eşlik etti.

Renkli görüntülere sahne olan düğünde kısa sürede Türk kültürüne uyum sağlayan Japon gelin, sergilediği performansla davetlilerden alkış aldı. Çiftin mutluluğu gözlerden kaçmazken, düğüne katılan aile bireyleri ve yakınları da bu özel günde genç çifti yalnız bırakmadı.

Yaklaşık 9 bin kilometre uzaklıktaki Japonya'dan Bolu'ya gelerek yeni hayatına adım atan Rion Uchi ile Sefa Çiftçi'nin düğünü, iki farklı kültürü aynı çatı altında buluşturan anlamlı bir kutlamaya dönüştü.

Rion ile Japonya'da Expo Festivali'nde tanıştıklarını anlatan Sefa Çiftçi, gazetecilere eşiyle tanışma ve evlilik kararı alma sürecinden bahsederek, çok mutlu olduğunu söyledi.

Ailelerin ilk başta şaşırdığını ancak olumlu karşıladıklarını belirten Çiftçi, eşinin Türk kültürünü çok sevdiğini kaydetti.

Rion'un Bolu'ya geldiğini ve ailesiyle tanıştığını aktaran Çiftçi, "Kışın geldi. Ailemle görüştü. Ailem de daha fazla olumlu düşünmeye başladı. ve bu duruma geldik. Nasip bugüneymiş. Bugün evleniyoruz." dedi.

Düğünde Türkçe konuşan ve bu esnada gözyaşlarını tutamayan Rion Uchi ise Sefa'nın ailesinin özellikle anne ve babasının kendisini çok sevdiğini, kendi çocukları gibi davrandıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Türk-Japon Düğünü Bolu'da Kutlandı - Son Dakika

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