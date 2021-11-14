Türk Kızılay tiyatro atölyesi kursiyerleri, ilk oyunlarını sergiledi - Son Dakika

Türk Kızılay tiyatro atölyesi kursiyerleri, ilk oyunlarını sergiledi

Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezince Sosyal Uyum Programı kapsamında düzenlenen tiyatro atölyesi kursiyerleri, ilk oyunlarını sahneledi.

Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezince Sosyal Uyum Programı kapsamında düzenlenen tiyatro atölyesi kursiyerleri, ilk oyunlarını sahneledi. Merkezden yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı ile sosyal uyum projesi kapsamında gençlere yönelik tiyatro atölyesi düzenlendi. Aralarında göçmenlerin de bulunduğu katılımcılara 4 ay boyunca temel oyunculuk eğitimi verildi. Kursiyerler eğitimin ardından İtalyan yazar Carlo Goldoni'nin "İki Efendinin Uşağı" oyununu Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Gürdal Tosun Tiyatro Salonu'nda sahneye koydu. Oyuncuların performansı beğeni topladı.

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