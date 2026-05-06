Türk Mutfağı Haftası 2026'nın teması; Bir Sofrada Miras

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde her yıl düzenlenen Türk Mutfağı Haftası, bu yıl da 21-27 Mayıs'ta hem Türkiye'de hem de dünyada kutlanacak. Türk Mutfağı Haftası 2026'nın teması da 'Bir Sofrada Miras' olarak belirlendi.

Türk Mutfağı Haftası, 21-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında, Türkiye genelinde ve dünyanın dört bir yanındaki Türk diplomatik temsilcilikleri ile kültür merkezlerinde icra edilecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu yıl 5'inci kez düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nda, tema 'Bir Sofrada Miras' olarak belirlendi. Tema ile ortak mutfak mirası, işlenmiş hikayeleri, hatıraları, kültürü, gelenekleri ve birikimi öne çıkaracak. Tema, Türk mutfağını yalnızca yemeklerden ibaret bir yapı olarak değil, yüzyıllar boyunca göçler, ritüeller, imece ruhu ve köklü sofra gelenekleriyle yoğrulmuş, canlı bir ortak kültürel miras olarak yeniden tanımlıyor.

KEŞKEK, BAKLAVA VE MANTI ÖNE ÇIKAN LEZZETLER OLACAK

Yaşayan mirasın tadına varma anlayışıyla düzenlenecek kutlamalar hem Türkiye'de hem de yurt dışında Türk büyükelçilikleri ve temsilcilikleri tarafından gerçekleştirilecek. Etkinlikte; paylaşılan sofra yemekleri, şef iş birlikleri, teknik gösterimler, lezzet arşivi ve yaşayan tarifler saha arşivi faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu yılın seçkisi, hem kültürel zenginliği hem de mutfak ustalığını yansıtan yemeklerden oluşacak. Keşkek, baklava, mantı ve dolma öne çıkan lezzetler arasında olacak. Tüm etkinlik sürecine, 'turkishcuisineweek.com' adresinden erişim sağlanabilecek.