Türk Mutfağı Haftası 2026'nın teması; Bir Sofrada Miras - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Mutfağı Haftası 2026'nın teması; Bir Sofrada Miras

06.05.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde her yıl düzenlenen Türk Mutfağı Haftası, bu yıl da 21-27 Mayıs'ta hem Türkiye'de hem de dünyada kutlanacak.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde her yıl düzenlenen Türk Mutfağı Haftası, bu yıl da 21-27 Mayıs'ta hem Türkiye'de hem de dünyada kutlanacak. Türk Mutfağı Haftası 2026'nın teması da 'Bir Sofrada Miras' olarak belirlendi.

Türk Mutfağı Haftası, 21-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında, Türkiye genelinde ve dünyanın dört bir yanındaki Türk diplomatik temsilcilikleri ile kültür merkezlerinde icra edilecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu yıl 5'inci kez düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nda, tema 'Bir Sofrada Miras' olarak belirlendi. Tema ile ortak mutfak mirası, işlenmiş hikayeleri, hatıraları, kültürü, gelenekleri ve birikimi öne çıkaracak. Tema, Türk mutfağını yalnızca yemeklerden ibaret bir yapı olarak değil, yüzyıllar boyunca göçler, ritüeller, imece ruhu ve köklü sofra gelenekleriyle yoğrulmuş, canlı bir ortak kültürel miras olarak yeniden tanımlıyor.

KEŞKEK, BAKLAVA VE MANTI ÖNE ÇIKAN LEZZETLER OLACAK

Yaşayan mirasın tadına varma anlayışıyla düzenlenecek kutlamalar hem Türkiye'de hem de yurt dışında Türk büyükelçilikleri ve temsilcilikleri tarafından gerçekleştirilecek. Etkinlikte; paylaşılan sofra yemekleri, şef iş birlikleri, teknik gösterimler, lezzet arşivi ve yaşayan tarifler saha arşivi faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu yılın seçkisi, hem kültürel zenginliği hem de mutfak ustalığını yansıtan yemeklerden oluşacak. Keşkek, baklava, mantı ve dolma öne çıkan lezzetler arasında olacak. Tüm etkinlik sürecine, 'turkishcuisineweek.com' adresinden erişim sağlanabilecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türk Mutfağı Haftası 2026'nın teması; Bir Sofrada Miras - Son Dakika

Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Hüseyin Çelik’ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli’nin adı değiştirilsin Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin
Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı
Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor

14:28
Süper Lig’e çıkan Amedspor toplam 3 nedenle PFDK’ya sevk edildi
Süper Lig'e çıkan Amedspor toplam 3 nedenle PFDK'ya sevk edildi
14:20
Erdoğan’ın masasındaki son anket Fark 5 puandan da fazla
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
14:17
CHP kurultay davası neden ertelendi Gözler Adem Soytekin’in ifadesinde
CHP kurultay davası neden ertelendi? Gözler Adem Soytekin’in ifadesinde
14:08
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: “Deli misin sen“ diyen bile var
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
14:07
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
13:31
Mersin’de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 14:38:14. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Mutfağı Haftası 2026'nın teması; Bir Sofrada Miras - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.