Türk Mutfağı Haftası\'nda Coğrafi İşaretler Vurgulandı

SUBÜ Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesindeki 'Coğrafi İşaretlerle Türk Mutfağı' konferansında konuşan Doç. Dr. Mehmet Akif Şen, Türk mutfağının zenginliklerinin korunmasında akademisyenlerin, üreticilerin ve öğrencilerin sorumluluklarına değindi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi'nin düzenlediği Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Coğrafi İşaretlerle Türk Mutfağı' başlıklı konferans gerçekleştirildi. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şen konuşmacı olarak yer aldığı konferansta; coğrafi işaretli ürünler ile Türk mutfağının korunması, tanıtılması ve sürdürülebilirliğine sağladığı katkılar ele alındı. Sunumda Türkiye'nin farklı bölgelerine ait coğrafi işaretli ürünlerden örnekler verilerek bu ürünlerin kültürel miras, yerel kalkınma ve gastronomi turizmi açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Coğrafi işaretler katkı sağlıyor

Doç. Dr. Mehmet Akif Şen; coğrafi işaretlerin, yerel üretim bilgisinin gelecek kuşaklara aktarılması bakımından önemli olduğunu vurguladı. Türk mutfağının zenginliğinin korunmasında akademik çalışmaların, yerel üreticilerin ve gastronomi alanında eğitim gören öğrencilerin önemli sorumluluklar üstlendiğine dikkat çekti. Etkinlik sonunda Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Şengül tarafından Şen'e teşekkür plaketi takdim edildi. Dekan Şengül, Türk Mutfağı Haftası kapsamındaki etkinliklerin öğrencilerin mutfak kültürü bilincini geliştirdiğini ve Türk mutfağının akademik düzeyde ele alınmasına katkı sunduğunu belirtti. - SAKARYA