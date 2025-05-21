Türk Mutfağı Haftası Samsun'da Kutlanıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türk Mutfağı Haftası Samsun'da Kutlanıyor

21.05.2025 16:19
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Samsun'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı, yöresel lezzetler tanıtıldı.

SAMSUN'da 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı, yöresel yemekler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde yürütülen 'Türk Mutfağı Haftası', Samsun'da da etkinliklerle kutlandı. Tütün İskelesi Kurtuluş Yolu'nda düzenlenen etkinlikte ilçeler, halk eğitim merkezleri ve okullar olmak üzere toplam 21 stant kuruldu. Stantlarda Samsun'un yöresel lezzetleri olan mantı, pide, nokul ve keşkek gibi yemekler tanıtıldı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Çorum Valisi Ali Çalgan, Ayvacık Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız, Kültür ve Turizm İl Müdürü Süleyman Demirtaş ve bölge halkı etkinliğe katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Süleyman Demirtaş, "Türk mutfak kültürünü her yönüyle geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 21-27 Mayıs tarihleri arası Türk Mutfağı Haftası olarak ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabından hareketle hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası, 2022 yılından itibaren ülkemizde ve dış temsilcilikler aracılığıyla tüm dünyada dikkat çekecek düzeydeki etkinliklerle kutlanmaya başlanmıştır. Bu yıl Türk Mutfağı Haftası'nın ana teması, Türk mutfağı klasikleri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda ilk aşamada Samsun denilince ilk akla gelen klasik lezzetlerden örneklerin yer aldığı menü oluşturulmuş, yerel ulusal dijital platformlarda tarif ve tanıtımlar yapılmaya başlanmıştır. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen kutlamalar kapsamında yapılacak etkinliklerde ilimizin zengin mutfak kültürünü daha geniş kitlelere uğraştırabilmek ve kültürümüzün gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarmasını sağlamak temel hedefimiz olmuştur" diye konuştu.

KENTTE 16 TESCİLLİ, 5 TESCİL AŞAMASINDA COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN VAR

"Halihazırda çoğunluğu gıda ürünü olmak üzere 16 tescilli, 5 de tescil aşamasında olan coğrafi işaretli ürünümüz vardır" diyen Demirtaş, "Ancak bu sayı çok zengin mutfağı olan Samsun için çok azdır. Bu sayıyı arttırmak, mutfak kültürüne bağlı gastronomi isminde belirlenmiş olan hedeflere ulaşmanın da gereğidir. Çünkü Samsun hedefleri olan güncel bir master plana bağlı olarak turizmde merhale atlamanın eşiğinde olan bir şehirdir" dedi.

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN,

Kaynak: DHA

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