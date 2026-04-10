Türk Polis Teşkilatının 181. Yıl dönümü kutlandı.

10.04.2026 16:14  Güncelleme: 16:16
Burhaniye ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181. Yıl dönümü törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanındaki kutlamalar İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş'ın anıta çelenk koymasıyla başladı.

Cumhuriyet Meydanında başlayan kutlamalarda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı komiser Esra Başol yaptı. Kutlamalara Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Jandarma komutanı yarbay Ünal Bayhan, kurum amirleri, Sekizeylül İlkokulu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yapan komiser Esra Başol, "Polis anayasa ve kanunların kendisine verdiği yetki ile cesaret ve fedakarlıkta gece gündüz demeden görevini yapmaktadır. Türk polisi devletin bekası milletin huzur ve güvenliği için kutsal yeminine bağlı kalarak çalışmakta ve gerektiğinde canını feda etmektir. Değerli meslektaşlarım sizlerin varlığı vatandaşımıza güven vermektedir. Sizlerin varlığı toplumda adalete inancın yükselmesinde önemli bir başlangıçtır. Köklü bir teşkilatın mensubu olarak en temel hedefimiz Türk Polis Teşkilatının bulunduğu noktadan daha ileriye taşımaktır. Bu duygularla daha nice kuruluş yıldönümlerini birlikte kutlayacak, her yıl daha da güçlenip milletiyle bütünleşecek olan teşkilatımızın kuruluşunun 181. Yılında görevi başındaki ve emekli olan değerli mesai arkadaşlarımın ve fedakar ailelerinin Polis gününü kutlar, başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allahtan rahmet ve yakınlarına sabır diler, gazilerimize ve ailelerine saygı ve sevgilerimi sunarım" sözlerine yer verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

