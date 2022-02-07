Türk ressam Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

Ünlü ressam Sevcan Birgören Şerifova 16-20 Şubat tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan GRAND PALAIS ART CAPİTAL sanat organizasyonuna bir kez daha katılıyor. Fuar açılışı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MACRON, Fransa Kültür Bakanı, GRAND PALAIS Müze Müdürü, Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi ve temsilcileri, çok sayıda bürokrat, UNESCO üst düzey yönetici ve sanat camiasının katılacağı özel bir davetle yapılacak.

Sevcan Birgören Şerifova konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Davet aldığım andan itibaren titizlikle hazırlandım, Fransa'da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Bu aynı zamanda benim Parisli sanatseverlerle on beşinci buluşmam olacak. Armand Berberian küratörlüğünde yer aldığım Art Capital 2022 "Notre-Dame no 5 "tuval üzeri akrilik boya çalışmamla Quasimodo ve Esmeralda'nın hikayesini anlatıyorum. Uluslararası sanatçıların eserleri ile müze müthiş bir sanat şölenine hazırlanıyor. Herkesi bu heyecanı paylaşmaya davet ediyorum" dedi.

İstanbul ve Paris'te çalışmalarını yoğunlaştıran sanatçı "Benim Sınırsız İşlerim" projesi ve çok kapsamlı İstanbul sergilerine hazırlanıyor.

SEVCAN BİRGÖREN ŞERİFOVA KİMDİR?

Birçok ulusal ve uluslararası organizasyonda eserleri sergilenen Sevcan Birgören Şerifova Plovdiv'de doğdu. Bulgaristan'da başladığı bale, müzik, piyano, resim, edebiyat ve yazı eğitimlerini Türkiye'de sürdürdü.

Ankara Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü'nde 'özel öğrenci' statüsünde akademik eğitim gören sanatçı burada Ahmet N. Özsalar'ın öğrencisi oldu. Resim desen ve seramik atölyelerinde çalışan sanatçı ilk atölyesini 1993 yılında kurdu, ilk kişisel sergisini 1995'te açtı.

Sevcan Birgoren, 2020 ART CAPITAL 'Grand Palais' Paris Fransa Türkiye katılımcı sanatçısı ve 2017 International FLORENCE BIENNALE- İtalya özel komite davetlisidir. Kağıt işleri ABD, Japonya ve Venedik festivalinde büyük ilgi gördü.Çalışmalarına serbest sanatçı olarak devam eden Birgörenin eserleri Türkiye, Bulgaristan, İtalya, İspanya, Macaristan ,Belçika, Japonya, ABD ve Fransa da sergilenmiştir. Soyuttan gerçeküstüne uzanan bir anlatımla üç boyutlu özgün yapıtlar heykel serileri, resim kağıt işler serileri ve seramik çalışmalarının yanı sıra, kültür-sanat köşe yazıları yayımlanmıştır. Kültür Bakanlığı Devlet Müze Koleksiyon ve özel galerilerde eserleri sergilenen sanatçı, workshop ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır.