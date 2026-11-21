Türk ressam Halit Tırıklı, Türk ve Arap hat sanatını yorumladığı eserlerini Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki kişisel sergisinde sanatseverlerle buluşturdu.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem'in katılımıyla 17 Kasım'da Rebirth Beirut'ta ziyarete açılan "The Return" başlıklı sergide sanatçı Tırıklı'nın yaklaşık 50 tablosu yer alıyor.

Serigrafi tekniğinden yararlanan Tırıklı'nın Türk ve Arap hat sanatını tablolarına ustalıkla işlemesi dikkati çekiyor.

Sergide ayrıca Orta Doğu'daki kadınların ifade özgürlüğü ve haklarına dikkat çeken eserler de bulunuyor.

"Çalışmalarımda Osmanlı'nın Arap hattını nasıl geliştirdiğini anlatıyorum"

AA muhabirine konuşan Tırıklı, 24 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek kişisel sergisi hakkında bilgi verdi.

Tırıklı, 27 yıldır Lübnan'da yaşadığını ve çalışmalarında çeşitli konulara değindiğini anlattı.

Sergideki tabloların önemli bölümünde hat sanatından yararlandığını dile getiren Tırıklı, "Türk ve Arap hattına çok çalıştım ve bunu tablolarımda çok kullanan biriyim. Serigrafi tekniği kullanıyorum. Çalışmalarımda Osmanlı'nın Arap hattını nasıl geliştirdiğini ve Arap harfinin felsefesini anlatıyorum." dedi.

Tırıklı ayrıca sergideki bazı eserlerinde kadın haklarına dikkat çekmek istediğini vurguladı.

Bugüne kadar kişisel ve karma sergilerinin sayısının 100'ü geçtiğini söyleyen Tırıklı, Lübnan, Suriye, Türkiye, Fransa, Kanada ve Almanya'da sergiler açtığını kaydetti.

Gelecek yıl Türkiye'de büyük bir sergi açmayı planladığını söyleyen Tırıklı, sergiye verdiği destek dolayısıyla Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Lütem'e teşekkür etti.

Tırıklı ayrıca serginin düzenlenmesine Prof. Dr. Tony Karam ile Artiquite Gallery'den Michel Sfeir'in katkı verdiğini belirtti.

Lübnanlı sanatçılardan sergiye övgü

Sergiyi gezen ressam Mirna Senkeri de Tırıklı'nın çalışmalarını en başından beri takip ettiğini belirterek, "Eserlerin hepsi beni etkiledi. Bana göre hepsi güzel. Sanat çok güzel bir şey." dedi.

Senkeri, "Bu yılki sergisi sanatında bir sıçrama olmuş. Soyut çalışmalardan belirli bir fikri ele aldığı eserlere geçmiş. Özellikle bu bölümü çok sevdim. Kadınların ifade özgürlüğünün önemine dikkat çekiyor." şeklinde konuştu.

Sergiyi ziyaret eden Lübnanlı ressam Ali Hüseyni, Tırıklı'nın çalışmalarını çok beğendiğini dile getirerek, "Özellikle şu an bulunduğum salondaki yeni tablolarında fırça darbeleri tek tek seçiliyor. Cesur fırça darbeleri, birbiriyle uyumlu renkler ve çok güzel konular var." ifadelerini kullandı.

Eserleri hayranlık uyandırıcı bulduğunu kaydeden Hüseyni, "Sanatçının çalışmalarına baktığınızda duygularını görebiliyorsunuz. Küçük ve büyük boyutlu eserlerinin hepsi harika. Hem yeni hem de eski eserlerini çok başarılı buluyorum." diye konuştu.