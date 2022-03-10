Türk sinema eleştirmeni son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Türk sinema eleştirmeni son yolculuğuna uğurlandı

10.03.2022 20:16

Türk sinema eleştirmeni son yolculuğuna uğurlandıSAKARYA Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Türk sinema eleştirmeni son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören 56 yaşındaki Türk sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sakaryalı olan Özer'in cenaze namazı Adapazarı ilçesinde kılındı.Cenazeye, meslektaşları ile yakınları katıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Özer, Şeker Hilal Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Emir Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

Türk sinema eleştirmeni son yolculuğuna uğurlandı
Türk sinema eleştirmeni son yolculuğuna uğurlandı
Türk sinema eleştirmeni son yolculuğuna uğurlandı

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Murat Özer, Sakarya, Cenaze, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türk sinema eleştirmeni son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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