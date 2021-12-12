Üye Girişi
Türk ve Suriyeli iki kadının mozaik yeteneği 40 kişiye istihdam sağladı - Son Dakika

Türk ve Suriyeli iki kadının mozaik yeteneği 40 kişiye istihdam sağladı

12.12.2021 13:31
Türk ve Suriyeli iki kadının mozaik yeteneği 40 kişiye istihdam sağladı

Hatay'da mozaik sanatının buluşturduğu Türk ve Suriyeli iki kadın, hem kendi işlerinin patronu oldu hem de 40 kişiye istihdam sağladı.

Hatay'da mozaik sanatının buluşturduğu Türk ve Suriyeli iki kadın, hem kendi işlerinin patronu oldu hem de 40 kişiye istihdam sağladı.

Merkez Antakya ilçesinde yaşayan Zemzem Gök, kendisi gibi mozaik sanatına ilgi duyan Suriyeli Fatma Dendüş ile yaklaşık 3 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştı.

Bir araya gelen iki kadın, önce evlerinde bir süre mozaik sanatıyla ilgilendi, daha sonra ortak ticaret yapma kararı aldı.

Gök ve Dendüş, Antakya ilçesinde bir evin alt katında atölye kurarak, burada çeşitli mozaik ürünler yapmaya başladı.

İşlerini ilerleterek ürünlerini satışa sunup gelir elde etmeye başlayan iki kadın, yanlarında Türk ve Suriyelilerden oluşan 40 kişiye de istihdam sağladı.

Gök ve Dendüş, kendi işlerinin patronu oldukları mozaik tutkusu sayesinde, ürünlerini yurt içinin yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile ABD'ye pazarlamaya başladı.

"Ortağımla çok iyi anlaşıyoruz"

Zemzem Gök, AA muhabirine, mozaik kursuna giderek bu sanatı öğrendiğini söyledi.

Bir süre evinde amatör olarak mozaikle uğraştığını anlatan Gök, "Bu sırada Fatma Dendüş ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra birlikte iş yapmaya karar verdik." dedi.

Gök, mozaik sanatına duydukları ilgiden bahsederek, şöyle konuştu:

"Ortağımla çok iyi anlaşıyoruz. Suriyeli bir ortakla çalışmak güzel bir duygu. Aynı frekansı yakaladığımızı düşünüyorum. Ben Arapça bildiğimden anlaşmada sorun yaşamıyoruz. Şu an 40 çalışanımız var. Hem erkeklere hem de kadınlara işi öğretmeye çalışıyoruz. Satışlarımızı Türkiye'deki çeşitli illerin yanı sıra ABD, Almanya, Katar gibi ülkelere sosyal medya üzerinden yapıyoruz ayrıca atölyemize gelip ürün alanlar da var. Hedefimiz bu işi daha fazla kişiye öğretmek ve daha çok tanınıp büyümek."

Genellikle mozaik tablo üzerine çalıştıklarını anlatan Gök, ayrıca mozaikle süslenmiş, kolye, yüzük, taç gibi ürünler de yaptıklarını ifade etti.

"İşlerimiz geliştikçe çalışan kişi sayısı arttı"

Suriye uyruklu Fatma Dendüş de ülkesindeki iç savaş nedeniyle 2015 yılında ailesiyle Türkiye'ye göç ettiğini belirtti.

Ülkesinde yaklaşık 15 yıl mozaik sanatıyla uğraştığını anlatan Dendüş, "3 yıl önce Hatay'da Zemzem Gök ile tanıştıktan sonra beraber iş yeri açma kararı aldık. Sonra birkaç kadını işe aldık. İşlerimiz geliştikçe çalışan kişi sayısı arttı. Şu an çalışmak isteyen ancak iş bulamayan kadınlara iş kapısı da sağlamış olduk." diye konuştu.

Dendüş, işlerinden memnun olduklarını, mozaik tabloların yanı sıra kolye, yüzük, toka ve bazı hediyelik eşyaları da mozaikle süslediklerini dile getirdi.

İşlerini büyütmeyi hedeflediklerini aktaran Dendüş, şunları kaydetti:

"İşlerimiz yolunda ve iyi gidiyor. Bir günde boyutuna göre yaklaşık 125 parça ürün yapıyoruz. Gelen siparişleri hazırlayıp Avrupa, ABD, ve Orta Doğu ülkelerine gönderiyoruz. Burada çalışmak isteyenler olursa yardım da ediyoruz. Eşim de bize yardımcı oluyor. Hedefimiz işlerimizi büyütüp daha fazla kadın istihdamı sağlamak. Özellikle de dışarıda çalışma imkanı olmayan, çocuğu olan kadınları burada çalıştırmak istiyoruz."

İstihdam, Suriyeli, Hatay, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Türk ve Suriyeli iki kadının mozaik yeteneği 40 kişiye istihdam sağladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Görüntüler İstanbul'dan! Bazı marketlerde yağ, süt, un ve sigara gibi ürünler için satış kısıtlaması başladı 13:18 Görüntüler İstanbul'dan! Bazı marketlerde yağ, süt, un ve sigara gibi ürünler için satış kısıtlaması başladı
İBB'den Bakan Soylu'ya 09:07 İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı 09:01 Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor 00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu 21:11 Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı 18:43 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Define avcısı paha biçilemez kolye buldu 17:32 Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak 15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak

Son Dakika Haberleri
13:20 Cristiano Ronaldo 95 yıllık rekoru kırdı! Milli futbolcumuz bile onu durduramadı
13:17 Görüntüler İstanbul'dan! Bazı marketlerde yağ, süt, un ve sigara gibi ürünler için satış kısıtlaması başladı
13:05 Bilim insanlarının araştırması ortaya çıkardı! Hastalıklara karşı en dirençli kan grubu belirlendi
12:48 İçi altın ve fıstık dolu! 2 milyon 500 bin TL'lik baklava şaşkınlık yarattı
12:47 Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte Ünlüler takımındaki isimler
12:36 İstanbul Sultangazi'den, Halk Ekmek kuyruğu! Oluşan metrelerce sıra telefon kamerasına kaydedildi
12:34 Yoğun bakım hemşiresi sosyal medyadan paylaştı! İşte ölüm döşeğindeki insanların yaptığı son şey
12:33 Yönetimin kriterleri onu işaret ediyor! Beşiktaş'ın yeni hocası artık belli gibi
12:00 Uzmanlar uyardı! Türkiye'de de 6 kişide görülen Omicron varyantının sadece geceleri kendini gösteren belirtisi ortaya çıktı
11:32 Acemilik mi, art niyet mi? Manchester City maçındaki skandal futbol dünyasını salladı
Cristiano Ronaldo 95 yıllık rekoru kırdı! Milli futbolcumuz bile onu durduramadı Cristiano Ronaldo 95 yıllık rekoru kırdı! Milli futbolcumuz bile onu durduramadı         
13:20
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte Ünlüler takımındaki isimler Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte Ünlüler takımındaki isimler         
12:47
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı         
09:04
Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar         
00:07
Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı         
23:10
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm         
19:25
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi         
13:44
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 13:37:09. #1.12#
SON DAKİKA: Türk ve Suriyeli iki kadının mozaik yeteneği 40 kişiye istihdam sağladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement