Türk ve Suriyeli iki kadının mozaik yeteneği 40 kişiye istihdam sağladı - Son Dakika

Hatay'da mozaik sanatının buluşturduğu Türk ve Suriyeli iki kadın, hem kendi işlerinin patronu oldu hem de 40 kişiye istihdam sağladı.

Merkez Antakya ilçesinde yaşayan Zemzem Gök, kendisi gibi mozaik sanatına ilgi duyan Suriyeli Fatma Dendüş ile yaklaşık 3 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştı.

Bir araya gelen iki kadın, önce evlerinde bir süre mozaik sanatıyla ilgilendi, daha sonra ortak ticaret yapma kararı aldı.

Gök ve Dendüş, Antakya ilçesinde bir evin alt katında atölye kurarak, burada çeşitli mozaik ürünler yapmaya başladı.

İşlerini ilerleterek ürünlerini satışa sunup gelir elde etmeye başlayan iki kadın, yanlarında Türk ve Suriyelilerden oluşan 40 kişiye de istihdam sağladı.

Gök ve Dendüş, kendi işlerinin patronu oldukları mozaik tutkusu sayesinde, ürünlerini yurt içinin yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile ABD'ye pazarlamaya başladı.

"Ortağımla çok iyi anlaşıyoruz"

Zemzem Gök, AA muhabirine, mozaik kursuna giderek bu sanatı öğrendiğini söyledi.

Bir süre evinde amatör olarak mozaikle uğraştığını anlatan Gök, "Bu sırada Fatma Dendüş ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra birlikte iş yapmaya karar verdik." dedi.

Gök, mozaik sanatına duydukları ilgiden bahsederek, şöyle konuştu:

"Ortağımla çok iyi anlaşıyoruz. Suriyeli bir ortakla çalışmak güzel bir duygu. Aynı frekansı yakaladığımızı düşünüyorum. Ben Arapça bildiğimden anlaşmada sorun yaşamıyoruz. Şu an 40 çalışanımız var. Hem erkeklere hem de kadınlara işi öğretmeye çalışıyoruz. Satışlarımızı Türkiye'deki çeşitli illerin yanı sıra ABD, Almanya, Katar gibi ülkelere sosyal medya üzerinden yapıyoruz ayrıca atölyemize gelip ürün alanlar da var. Hedefimiz bu işi daha fazla kişiye öğretmek ve daha çok tanınıp büyümek."

Genellikle mozaik tablo üzerine çalıştıklarını anlatan Gök, ayrıca mozaikle süslenmiş, kolye, yüzük, taç gibi ürünler de yaptıklarını ifade etti.

"İşlerimiz geliştikçe çalışan kişi sayısı arttı"

Suriye uyruklu Fatma Dendüş de ülkesindeki iç savaş nedeniyle 2015 yılında ailesiyle Türkiye'ye göç ettiğini belirtti.

Ülkesinde yaklaşık 15 yıl mozaik sanatıyla uğraştığını anlatan Dendüş, "3 yıl önce Hatay'da Zemzem Gök ile tanıştıktan sonra beraber iş yeri açma kararı aldık. Sonra birkaç kadını işe aldık. İşlerimiz geliştikçe çalışan kişi sayısı arttı. Şu an çalışmak isteyen ancak iş bulamayan kadınlara iş kapısı da sağlamış olduk." diye konuştu.

Dendüş, işlerinden memnun olduklarını, mozaik tabloların yanı sıra kolye, yüzük, toka ve bazı hediyelik eşyaları da mozaikle süslediklerini dile getirdi.

İşlerini büyütmeyi hedeflediklerini aktaran Dendüş, şunları kaydetti:

"İşlerimiz yolunda ve iyi gidiyor. Bir günde boyutuna göre yaklaşık 125 parça ürün yapıyoruz. Gelen siparişleri hazırlayıp Avrupa, ABD, ve Orta Doğu ülkelerine gönderiyoruz. Burada çalışmak isteyenler olursa yardım da ediyoruz. Eşim de bize yardımcı oluyor. Hedefimiz işlerimizi büyütüp daha fazla kadın istihdamı sağlamak. Özellikle de dışarıda çalışma imkanı olmayan, çocuğu olan kadınları burada çalıştırmak istiyoruz."