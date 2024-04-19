Türk ve Yunan Sanatçıların Ortak Çalışmasıyla Romeo ve Juliet Oyunu Başkentli İzleyiciyle Buluştu

Kültür Sanat

İngiliz yazar William Shakespeare'in asırlardır sahnelenen, bu kez de Türk ve Yunan sanatçıların ortak çalışmasıyla hazırlanan "Romeo ve Juliet" oyunu Başkentli izleyiciyle buluştu.

Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde, Ege'nin iki yakasından sanatçıları bir araya getiren uluslararası oyuna tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi.

Devlet Tiyatroları (DT) ve Yunanistan'dan Atina Konser Salonu Megaron ve Lykofos ortak yapımı oyunda, Türkçe, Yunanca ve İngilizce diyaloglar yer aldı. Seyircilere üst yazıyla Türkçe ve İngilizce çeviri imkanı sağlandı.

Tiyatro severler, oyunun ardından selamlama için sahneye gelen oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı.

Romeo ve Juliet, 21-22 Nisan'da da Ankara'da seyircisiyle buluşacak. 25-28 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da sahne alacak oyun, 16 Mayıs'ta ise Yunanistan'da Megaron Atina Konser Salonu'nda seyircileriyle buluşacak.

Oyun

Türkiye ve Yunanistan ortak yapımı oyunla, aynı coğrafyayı paylaşan ve ortaklıkları ayrılıklarından çok olan Egeli kadim komşular arasında nefreti ve önyargıyı değil, derin bağları ve ortak insani değerleri vurguluyor.

Oyunun, sanatsal ve kültürel etkileşim sayesinde barış, anlayış ve işbirliğini daha da güçlendirmeye hizmet etmesi hedefleniyor.

Proje, Shakespeare'in klasik eserini çağdaş bir perspektifle ele alarak, Balkan coğrafyasında birlikte yaşayan iki aile olan Capulet'ler ve Montague'lerin dünyasına derinlemesine bir bakış sunuyor.

Oyuncular

Yunan yönetmen Lefteris Giovanidis'in rejisiyle sahneye taşınan oyunda, Romeo rolünde Türk oyuncu Alp Ünsal, Juliet rolündeyse Yunan oyuncu Calliope Chaska sahne alıyor.

Roula Pateraki (Dadı), Eray Eserol (Friar Lawrence), Nikos Karathanos (Capulet Lordu), Maria Diakopanagiotou (Leydi Capulet), Şevki Çepa (Mercutio), Efe Akercan (Benvolio), Spyros Maragkoudakis (Tybalt), Nikos Konstantopoulos (Paris) ve Dimitris Charalampoboulos (Samson/Uşak) rolleriyle tiyatro severlerin karşısına çıkıyor.

Dekor tasarımı Constantinos Zamanis, kostüm tasarımı Olga Evangelidou'ya ait oyunda ışık tasarımı Yakup Çartık, müzikleri ise Ekin Eti imzası taşıyor.