Türkan Şoray, Göbeklitepe'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türkan Şoray, Göbeklitepe'yi ziyaret etti

Türkan Şoray, Göbeklitepe\'yi ziyaret etti

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali kapsamında Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Şoray, alanda hayranlarıyla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Göbeklitepe'nin Türkiye'de olmasının ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Şoray, herkesi bu tarihi zenginliği görmeye davet etti.

28.05.2024 15:57
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"Türk sinemasının sultanı" olarak bilinen Türkan Şoray, Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında kente gelen Şoray, Göbeklitepe'yi gezdi.

Burada kendisine eşlik eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan'dan Göbeklitepe hakkında bilgi alan Şoray, alandaki hayranlarıyla sohbet ederek onlarla fotoğraf çektirdi.

Türkan Şoray, AA muhabirine, Şanlıurfa'da ve Göbeklitepe'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, o dönemde yaşayanların Göbeklitepe'de nasıl hayata tutunduğunu hayal etmenin insanda farklı duygular oluşturduğunu söyledi.

Göbeklitepe'nin Türkiye'de Şanlıurfa'da olmasının ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu aktaran Şoray, "Ülkemizin tarihi zenginliklerini görmesi lazım herkesin. Ben herkesi Göbeklitepe'yi görmeye davet ediyorum. Yani yolları buralara düşenlerin veya düşmeyenlerin mutlaka burayı görmesini isterim." dedi.

Kaynak: AA

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