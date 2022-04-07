İstanbul Film Festivali'nde 27 film, görme engelli sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika
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İstanbul Film Festivali'nde 27 film, görme engelli sinemaseverlerle buluşacak

07.04.2022 10:39
İstanbul Film Festivali'nde 27 film, görme engelli sinemaseverlerle buluşacak

Turkcell, görme engellilere özel sunduğu Hayal Ortağım uygulaması kapsamında, 41. İstanbul Film Festivali'ndeki 27 filmin sesli betimlemesini görme engelli sinemaseverlerle buluşturacak.

Turkcell, görme engellilere özel sunduğu Hayal Ortağım uygulaması kapsamında, 41. İstanbul Film Festivali'ndeki 27 filmin sesli betimlemesini görme engelli sinemaseverlerle buluşturacak. Festivalde beyazperdeye taşınan önemli yapıtlar, sesli betimleme teknolojisi sayesinde sinema salonlarında hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan rahatlıkla takip edilebilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 8-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 41'inci İstanbul Film Festivali, bu yıl da görme engelli festival takipçilerine kapılarını açacak. Turkcell'in Hayal Ortağım uygulamasındaki sesli betimleme teknolojisi, 9'u Ulusal Yarışma'da yer alan, 18'i ise diğer bölümlerden olmak üzere toplam 27 filmin sesli betimlemesini görme engelli festival takipçileriyle buluşturacak. Bu sayede görme engelliler de festivaldeki önemli pek çok yapıtı sinema salonlarında, herkesle aynı anda, hiçbir görsel detayı kaçırmadan izleme fırsatı yakalayacak.

GÖRME ENGELLİLER BEYAZPERDEDEKİ HİÇBİR AYRINTIYI KAÇIRMIYOR

Turkcell'in ücretsiz Hayal Ortağım uygulaması içerisinde yer alan sesli betimleme teknolojisi, görme engellilerin hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan sinemada izledikleri filmden daha fazla keyif almalarını sağlıyor. Dünyada ilk defa bir mobil uygulama üzerinden sunulan sesli betimleme teknolojisi; çevre, mekan, kişi ya da objeye dair özellikleri, diyalogsuz sahneleri sesle aktarabiliyor. Ayrıca altyazılı filmlerde altyazı seslendirmesi de gerçekleştiren teknoloji aracılığıyla görme engelliler, sinemada kesintisiz film keyfi yaşıyor. Sesli betimleme hizmetinden yararlanmak için görme engellilerin, sinema salonuna girmeden önce izlemek istedikleri filmin betimlemesini uygulama üzerinden cihazlarına indirmeleri, filmin oynadığı sinema salonuna gidip filmin herhangi bir anında uygulama üzerinden sesli betimlemeyi başlatmaları ve kulaklıklarını takmaları yeterli oluyor.

Hayal Ortağım'la şimdiye kadar 330'dan fazla filmin sesli betimlemesi görme engelli bireylere ulaştırıldı.

İstanbul Film Festivali'nde sesli betimleme teknolojisiyle yer alacak filmler şöyle:

Ulusal Yarışma filmleri: Birlikte Öleceğiz, Dört Duvar, Ela ile Hilmi ve Ali, Kerr, Klondike, Mukavemet, Turna Misali, Yaban, Zuhal.

Programda yer alan diğer filmler: After Yang/ Yang'dan Sonra, Arthur Rambo, Both Sides of the Blade/ Bıçağın İki Yüzü, Clara Sola, C'mon C'mon/ Yaşamaya Bak, Earwig, Hatching/ Kuluçka, Hit the Road/ Yola Devam, Huda's Salon/ Huda'nın Sırrı, La Croisade/ Kurtarıcı, Nitram, Olga, Peter Von Kant, Sundown/ Günbatımı, The Innocents/ Masumlar, The Middle Man/ Aracı, The Story of My Wife/ Bir Evlilik Hikayesi, Vortex.


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Kültür Sanat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat İstanbul Film Festivali'nde 27 film, görme engelli sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika


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