Türkiye, 5'inci En Fazla Turist Alan Ülke - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Türkiye, 5'inci En Fazla Turist Alan Ülke

Bakan Yardımcısı Alparslan, Türkiye'nin turist sayısı ve gelirinde yükseliş beklediğini açıkladı.

04.11.2024 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yardımcısı Alparslan: "En fazla turist kabul eden 5'inci ülke konumundayız"

Turizme açılan hazine arazilerinin müzakereleri gerçekleştirildi

"Kamu arazilerini turizm yatırımcılarına sunarak yeni yatırımların kazandırılması çalışması içerisindeyiz"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Türkiye'nin en fazla turist kabul eden 5'inci ülke konumunda olduğunu hatırlatarak, "Turizm gelirlerinde en fazla gelir elde eden 6'ncı ülke konumundayız" dedi.

Muğla ve Antalya'daki kamu taşınmazlarının katılım payının belirlendiği müzakereler Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan başkanlığında gerçekleştirildi. 'Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2024/2' kapsamında başvuruda bulunulan hazine arazileri için sosyal ve teknik altyapıya katılım payının belirlenmesi amacıyla Bakanlığın Emek Hizmet Binası'nda düzenlenen müzakere toplantısına Bakan Yardımcısı Alparslan'ın yanı sıra turizmciler de katıldı.

"Kamu arazilerini turizm yatırımcılarına sunarak yeni yatırımların kazandırılması çalışması içerisindeyiz"

Alparslan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en fazla turist kabul eden 5'inci ülke konumunda olduğunu hatırlatarak, "Turizm gelirlerinde en fazla gelir elde eden 6'ncı ülke konumundayız. Bu sene 61 milyon olarak yenilediğimiz turist sayısı ve 60 milyar dolar turizm gelirimizle daha üst sıralara yükselmeyi beklemekteyiz. Artık Türkiye turizmde en iddialı ülkelerden birisi haline geldi. Kamu arazilerini turizm yatırımcılarına sunarak yeni yatırımların kazandırılması çalışması içerisindeyiz" dedi.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kemerağzı Mahallesi'nde bulunan kamu taşınmazına günübirlik tesis yapmak için başvuran turizm yatırımcısı Hasan Ali Ceylan, müzakereler sonucunda 101 milyon liraya bedeliyle taşınmaza sahip oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Göl Mahallesi'nde bulunan kamu taşınmazına 900 yataklı 5 yıldızlı otel yatırım yapacak olan Asta Cennetköy Turizm ve İşletmesi A.Ş. ise müzakereler sonucunda 3 milyar 3 milyon lira bedelle taşınmaza sahip oldu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Türkiye, turist, Turizm, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye, 5'inci En Fazla Turist Alan Ülke - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
21:15 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’dan Mardin’de isyan çağrısı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Mardin'de isyan çağrısı
20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
19:25 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin’e gitti Kürsüden iktidara çağrısı var CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
09:35 Ticaret Bakanlığı’ndan kasım indirimleri uyarısı Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimleri uyarısı
09:35 Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor
09:32 Bütün dünya Mourinho’nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
09:28 Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç
09:21 Altın güçsüz seyrediyor Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı
09:21 Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi’nde arbede çıktı Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
09:12 Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 23:15:23. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, 5'inci En Fazla Turist Alan Ülke - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.