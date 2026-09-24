Türkiye'den sanatçılar Tiran'da "Dev Gölgeler" Karagöz-Hacivat oyununu sahneledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'den sanatçılar Tiran'da "Dev Gölgeler" Karagöz-Hacivat oyununu sahneledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Kukla Festivali kapsamında Tiran'da düzenlenen etkinlikte, Türkiye'den gelen sanatçılar Suat Veral ile Merve İlken "Dev Gölgeler" adlı Karagöz-Hacivat gölge oyununu sahneledi. Kuklalar Tiyatrosu'ndaki gösterimi izleyen çocuklara oyun hakkında bilgi verildi.

Arnavutluk'ta "Dev Gölgeler" adlı Karagöz ile Hacivat gölge oyununun gösterimi yapıldı.

Uluslararası Kukla Festivali kapsamında Yunus Emre Entitüsünce (YEE) başkent Tiran'da düzenlenen etkinlikte Türkiye'den gelen sanatçılar Suat Veral ile Merve İlken tarafından geleneksel Türk gölge oyunu sahnelendi.

Tiran'daki Kuklalar Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliğe Arnavutluk YEE Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Veral, yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan çocukları selamlayarak, "Burada bulunmaktan çok mutlu olduğumu, Tiran'ın sokaklarını gezdiğim zaman gerçekten sizleri gördüğümde çok mutlu olduğumu ve aynı zamanda o güler yüzünüzü gerçekten hissettiğimde ayrı bir mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Türkiye'den size kucak dolusu sevgiler, selamlar getirdim." dedi.

İlken de gölge oyununu izleyen çocukları selamlayarak oyunla ilgili bilgi verdi.

21 Eylül'de başlayan Uluslararası Kukla Festivali bugün sona erecek.

Kaynak: AA
Kültür SanatSuat VeralTürkiyeKültürMerveSanatDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular
Hakkari Yüksekova’daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor Hakkari Yüksekova'daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor
Mersin Erdemli’de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti
Kastamonu’da yangın faciası 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi Kastamonu’da yangın faciası! 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:52
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
15:46
10’a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
15:42
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
15:24
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
15:05
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 16:40:32. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'den sanatçılar Tiran'da "Dev Gölgeler" Karagöz-Hacivat oyununu sahneledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei