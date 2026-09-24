Türkiye'den sanatçılar Tiran'da "Dev Gölgeler" Karagöz-Hacivat oyununu sahneledi

Arnavutluk'ta "Dev Gölgeler" adlı Karagöz ile Hacivat gölge oyununun gösterimi yapıldı.

Uluslararası Kukla Festivali kapsamında Yunus Emre Entitüsünce (YEE) başkent Tiran'da düzenlenen etkinlikte Türkiye'den gelen sanatçılar Suat Veral ile Merve İlken tarafından geleneksel Türk gölge oyunu sahnelendi.

Tiran'daki Kuklalar Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliğe Arnavutluk YEE Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Veral, yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan çocukları selamlayarak, "Burada bulunmaktan çok mutlu olduğumu, Tiran'ın sokaklarını gezdiğim zaman gerçekten sizleri gördüğümde çok mutlu olduğumu ve aynı zamanda o güler yüzünüzü gerçekten hissettiğimde ayrı bir mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Türkiye'den size kucak dolusu sevgiler, selamlar getirdim." dedi.

İlken de gölge oyununu izleyen çocukları selamlayarak oyunla ilgili bilgi verdi.

21 Eylül'de başlayan Uluslararası Kukla Festivali bugün sona erecek.