Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği İzmir Şubesi Faaliyete Başladı

Türkçe'nin doğru konuşulması adına çalışmalar yürüten Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) İzmir Şubesi, faaliyete başladı.

"Dilimiz kimliğimizdir" ilkesiyle hareket eden ve 2008 yılında faaliyetlerine başlayan derneğin 25. şubesi İzmir'de açıldı.

Şube Başkanı Emre Şimşek, yaptığı açıklamada, İzmir'de Türk diline olan ilgiyi artırmak, kelimelerin gücünü hissettirmek adına çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Özgün projelerle İzmir'de kültür ve sanata katkı sağlamak istediklerini bildiren Şimşek, "Genel merkezimizce hazırlanan dil, edebiyat, şiir, hikaye ve çocuk dergilerini İzmirlilerle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Türk dili ve eğitim tarihi alanında çalışmaları olan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Tuğba Şimşek ile Hüseyin Küçükdemirci, Fatih Özkılınç, Ömer Dikici, Ayşe Ümran Erdoğan, Neslihan Topak, Orhan Fatih Doğan, Özgür Özkök, Salih Akagündüz ve Fatma Elif Güneş, şubenin kurucuları arasında yer aldı.