Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de sürüyor
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağı çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağı çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
Programın üçüncü günü, müzik ve şiirden geleneksel sanatlara, söyleşilerden atölyelere uzanan etkinliklerle sürdü.
Kayseri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Aşk Meydanı" programında müzik ve şiir aynı sahnede sanatseverlerle buluştu.
İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan Uygun'un katılımıyla kütüphanenin konferans salonunda gerçekleştirilen "Dijital ve Yapay Zeka Çağında Çocuklarda Okuma Kültürü" söyleşisinde, değişen teknoloji alışkanlıklarının çocukların okuma kültürüne etkileri ele alındı.
Mustafa Serdar Kalaycıgil tarafından Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen tespih atölyesinde katılımcılar, tespih yapımının inceliklerini yakından gördü.
Mesut Coşgun tarafından Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen deri atölyesinde ise katılımcılar, kökleri Orta Asya'ya uzanan geleneksel Türk deri işçiliğini yakından tanıma imkanı buldu.
Sanat Melikgazi'de ziyarete sunulan "Kültürün Taşınan Hafızası: Heybe Sergisi", Anadolu'nun farklı coğrafyalarına ait geleneksel dokuma örneklerini ziyaretçilerle buluşturdu.
Ayrıca sanatçı Ahmet Şafak'ın, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde verdiği konser müzikseverlerden ilgi gördü.
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