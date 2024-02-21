Türkiye, milli muharip uçak KAAN ile 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türkiye, milli muharip uçak KAAN ile 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak

Türkiye, milli muharip uçak KAAN ile 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, milli muharip uçak KAAN ile Türkiye'nin dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacağını duyurdu. KAAN'ın bugün başarılı bir şekilde ilk uçuşunu tamamladığı belirtildi. Hava Kuvvetlerimizin harekat kapasitesini güçlendirecek ve stratejik askeri ihtiyaçları karşılayacak olan KAAN, Türkiye'yi 5. nesil uçak üretebilen sayılı ülkelerden biri yapacak.

21.02.2024 11:49  Güncelleme: 11:52
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, milli muharip uçak KAAN ile Türkiye'nin dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacağını bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN'ın bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetlerimizin harekat kapasitesinin güçlendirilmesine ve stratejik askeri ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak olan KAAN ile ülkemiz dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye, Havacılık, Teknoloji, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye, milli muharip uçak KAAN ile 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak - Son Dakika

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