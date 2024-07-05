Türkiye Müzecilik Alanında Öncü Ülkelerden Bir Haline Geldi

Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye'nin müzecilik alanında dünyaya örnek gösterilen öncü ülkelerden biri haline geldiğini söyledi.

Yazgı, Efes Antik Kenti'ndeki Efes Deneyim Müzesi'nin ABD'deki Mondo-Dr Awards'ta "En İyi Müze" ödülü alması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Kültür Turizm Bakanlığı olarak son 22 yılda müzecilik alanında çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Yazgı, kültür ve sanat hayatına zenginlik katacak çok değerli projelere imza attıklarını aktardı.

Modern müzecilik anlayışıyla 169 müzeyi yenilediklerini, 61 müzeyi ise ilk defa ziyarete açtıklarını ifade eden Yazgı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 169 müzeyi tamamen yeniledik ve 61 müzeyi ise ilk defa ziyarete açtık. Bunun sonucunda Türkiye, müzecilik alanında dünyaya örnek gösterilen öncü ülkelerden biri haline geldi. Müze binaları yenilikçi sergi biçimleri ve eğitim çalışmalarıyla müzelerimiz dünyada parmakla gösterilen, ödül üstüne ödül alan kültür kurumları haline geldi. Bugün itibarıyla 213 müze ile 145 ören yerinde kültür mirasımızın önemli parçalarını oluşturan yaklaşık 3,3 milyon eserimizi korumakta ve sergilemekteyiz."

Müze ve ören yerlerinin son yıllarda ziyaretçi rekorları kırmaya devam ettiğini belirten Yazgı, "2023'te müze ve ören yerlerimiz 30 milyon 488 bin 975 kişi tarafından ziyaret edildi. Bu yılın ilk 6 ayında ise bu rakam, turizm sezonunun başında olmamıza rağmen 14 milyona yaklaşmıştır. Sadece Kurban Bayramı tatilinde müze ve ören yerlerimiz 650 bine yakın ziyaretçi ağırlamıştır." dedi.

Yazgı, antik kentlerde Gece Müzeciliği uygulaması hayata geçirdiklerini anımsatarak, "2023 yılında yaklaşık 2,2 milyon ziyaretçi alan Efes Örenyeri 2024 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 150 bin civarında ziyaretçiyi ağırlamıştır." diye konuştu.

Yazgı, ülkede müzeciliğin geliştirilmesi noktasındaki önemli paydaşlardan birinin de özel müzeler olduğunu, bu müzelerin kültürel zenginliğin tanıtılmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Efes Deneyim Müzesi "En İyi Müze"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen kurumlarından sanatçı ve uzmanlardan oluşan geniş bir ekip tarafından tasarlanan Efes Deneyim Müzesi'nin teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak, Efes'in altın çağındaki gündelik hayatı, ticareti, sanatı ve mimariyi birebir deneyimleme olanağı sunduğunu kaydetti.

Efes Deneyim Müzesi'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Mondo Awards'ta en iyi müze ödülünü kazanmasının gurur kaynağı olduğunu ifade eden Yazgı, "Efes Deneyim Müzesi'nin, teknoloji, tasarım ve sergi alanında dünyanın en saygın ödüllerinden biri olan Mondo Awards'ta müze kategorisinde birincilik ödülünü almasının sevincini burada sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Dem Müzecilik Yürütme Kurulu Başkanı Eda Bildiricoğlu ise Efes Deneyim Müzesi'nin dünyanın en iyi müzesi seçilmesinin kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Deneyim müzeciliği kavramını ilk kez ortaya koyduklarını belirten Bildiricoğlu, "İlk kez tarihi hikaye anlatıcılığı ve duygular ile birleştirerek deneyim müzeciliği kavramını ortaya koyduk. Efes Deneyim Müzesi'nin hedeflediğimiz gibi ülkemizin yurt dışındaki tanıtımına katkı sağlaması da bizler için büyük bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

Yazgı ve beraberindekiler Efes Deneyim Müzesi'ni gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Törene AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Kerem Çevik, Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal ve davetliler katıldı.